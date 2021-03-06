Видео финиша Большунова и Клэбо в марафоне на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021, где Александр сломал палку

Сегодня на финише классического марафона на 50 км на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе произошел инцидент между россиянином и норвежцем .

Клэбо коснулся Большунова, из-за чего россиянин сломал палку. В итоге Йоханнес одержал победу, вторым финишировал , а Александр стал третьим.

Россия подала протест на действия Клэбо и норвежца дисквалифицировали, лишив золота. Чемпионом стал Иверсен, Большунов завоевал серебро.

Вот видео этого финиша:

Самый грустный эпизод масс-старта 😔



В решающий момент у Большунова сломалась палка в борьбе с Клебо 😱



Как думаешь, кто тут виноват? 🤔 pic.twitter.com/tflDnDCZvW — Матч ТВ (@MatchTV) March 7, 2021

Для России еще не было награждения печальнее: Большунов не надел медаль и не поднял голову – а новый чемпион ликовал