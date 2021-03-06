Видео финиша Большунова и Клэбо в марафоне на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021, где Александр сломал палку

Сегодня на финише классического марафона на 50 км на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе произошел инцидент между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клэбо.
Клэбо коснулся Большунова, из-за чего россиянин сломал палку. В итоге Йоханнес одержал победу, вторым финишировал Эмиль Иверсен, а Александр стал третьим.
Россия подала протест на действия Клэбо и норвежца дисквалифицировали, лишив золота. Чемпионом стал Иверсен, Большунов завоевал серебро.
Вот видео этого финиша:
Самый грустный эпизод масс-старта 😔— Матч ТВ (@MatchTV) March 7, 2021
В решающий момент у Большунова сломалась палка в борьбе с Клебо 😱
Как думаешь, кто тут виноват? 🤔 pic.twitter.com/tflDnDCZvW
Для России еще не было награждения печальнее: Большунов не надел медаль и не поднял голову – а новый чемпион ликовал