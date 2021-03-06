Видео финиша Большунова и Клэбо в марафоне на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021, где Александр сломал палку

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Сегодня на финише классического марафона на 50 км на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе произошел инцидент между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клэбо.

Клэбо коснулся Большунова, из-за чего россиянин сломал палку. В итоге Йоханнес одержал победу, вторым финишировал Эмиль Иверсен, а Александр стал третьим.

Россия подала протест на действия Клэбо и норвежца дисквалифицировали, лишив золота. Чемпионом стал Иверсен, Большунов завоевал серебро.

Вот видео этого финиша:

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