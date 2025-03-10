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Семен Елистратов: «Буду готовиться к Олимпиаде по полной программе и доведу дело до конца. Списки на нейтральный статус не окончательные»

Семен Елистратов заявил, что продолжит готовиться к Олимпийским играм.

Ранее сообщалось, что Елистратова нет в списке российских шорт-трекистов, претендующих на получение нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях и Олимпиаде-2026. 

«Эту новость я никак не воспринял, потому что у меня большой опыт, и я понимаю, что сейчас ей не нужно придавать большого значения. Я ничего не решаю. Я заложник ситуации, но делаю все возможное, чтобы быть честным перед самим собой и болельщиками.

По этому поводу мы с федерацией не общались, но сам лично предполагаю, что до сентября, когда начнутся важные старты в мире, многое еще может измениться. Эти списки, как я понимаю, не окончательные, и ведутся переговоры с ISU.

Я только в 2022 году, после своей четвертой Олимпиады, по-настоящему понял, зачем я занимаюсь шорт-треком. В 32 года осознал, что просто его люблю, меня никто не заставляет им заниматься. Поэтому до февраля 2026 года, до Олимпийских игр в Милане, я буду готовиться по полной программе и доведу дело до конца, даже если случится конец света.

У нас очень высокая конкуренция внутри страны, я не какой-то статист в команде, я выигрываю основные соревнования у нас в стране, поэтому готов к международной конкуренции.

Могу сказать лично про себя – у меня по-прежнему хорошие отношения с голландцами, американцами, канадцами, венграми и ребятами из других стран. Абсолютно адекватное общение, ни один знакомый спортсмен мне не написал ничего негативного», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014. 

Фигурка дрожит из-за отбора на Олимпиаду, а что коньки и шорт-трек? В Милане будет большая команда

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
шорт-трек
logoСемен Елистратов
logoОлимпиада-2026
logoсборная России (шорт-трек)
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