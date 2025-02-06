Светлана Журова: «Надеюсь, мировое сообщество сможет добиться того, чтобы трансгендеров в женских соревнованиях не было»

Светлана Журова надеется на отстранение трансгендеров от женского спорта.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях в стране. Также Трамп намерен добиться от Международного олимпийского комитета (МОК) отстранения таких спортсменов в преддверии Игр-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

«Мы никогда об этом не молчали. Для трансгендеров должны быть отдельные соревнования, тут даже сомнений быть не может. Почему они должны соревноваться наравне с нормальными спортсменами? Подобные соревнования будут нечестными.

Надеюсь, мировое сообщество сможет добиться того, чтобы трансгендеров в женских соревнованиях не было», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .