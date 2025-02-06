Светлана Журова: «Надеюсь, мировое сообщество сможет добиться того, чтобы трансгендеров в женских соревнованиях не было»
Светлана Журова надеется на отстранение трансгендеров от женского спорта.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях в стране. Также Трамп намерен добиться от Международного олимпийского комитета (МОК) отстранения таких спортсменов в преддверии Игр-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе.
«Мы никогда об этом не молчали. Для трансгендеров должны быть отдельные соревнования, тут даже сомнений быть не может. Почему они должны соревноваться наравне с нормальными спортсменами? Подобные соревнования будут нечестными.
Надеюсь, мировое сообщество сможет добиться того, чтобы трансгендеров в женских соревнованиях не было», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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