«Степанова очень часто высказывается, молодец. Правда, у меня ощущение, будто ей кто-то помогает писать». Елистратов о медиаактивности

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) шорт-трек сборная России (шорт-трек) Семен Елистратов Вероника Степанова Лыжи

Семен Елистратов считает, что спортсменам не хватает культуры общения со СМИ.

– Вы поиронизировали над Степановой. Следите за ее медиаактивностью?

– Я смеюсь просто. Она очень часто высказывается, молодец. Правда, у меня такое ощущение, что это не ее мысли, ей как будто кто-то помогает писать.

– Нормально ли, когда действующая спортсменка ведет колонку, многих критикует и проявляет активность?

– Это отдельная тема. Нас в большом спорте учат быть быстрее и выше всех, но никто не рассказывает, как правильно общаться с медиа. Культуры общения со СМИ у нас нет от слова совсем, а это важно знать.

Спортсмены должны говорить и доносить до людей. У кого-то это получается хорошо, а у кого-то не очень, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в шорт-треке Елистратов.

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2 комментария
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Семён, ты не поверишь...
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