Светлана Журова: «Парады – это красиво, статусно. Для нас это очень важно в плане подъема гордости за страну»

Депутат Светлана Журова поддержала Владимира Путина в вопросе спортивных парадов.

Ранее президент России одобрил предложение возобновить спортивные парады на Красной площади и объявить 2024-й годом спорта в стране.

«Парады – это красиво, статусно, многие коллективы, в том числе детские, пройдут по Красной площади. Для нас это очень важно в плане подъема гордости за страну.

Год спорта – это очень важно, потому что в следующем году у нас пройдет большое количество крупнейших соревнований. И к нам приедут иностранные гости, для которых также важен спорт в отсутствие политики и иного негативного влияния», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Путин одобрил предложение объявить 2024-й годом спорта и возобновить спортивные парады на Красной площади