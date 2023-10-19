Светлана Журова: «Парады – это красиво, статусно. Для нас это очень важно в плане подъема гордости за страну»

Теги Владимир Путин Светлана Журова Коньки/шорт-трек

Депутат Светлана Журова поддержала Владимира Путина в вопросе спортивных парадов.

Ранее президент России одобрил предложение возобновить спортивные парады на Красной площади и объявить 2024-й годом спорта в стране.

«Парады – это красиво, статусно, многие коллективы, в том числе детские, пройдут по Красной площади. Для нас это очень важно в плане подъема гордости за страну.

Год спорта – это очень важно, потому что в следующем году у нас пройдет большое количество крупнейших соревнований. И к нам приедут иностранные гости, для которых также важен спорт в отсутствие политики и иного негативного влияния», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Путин одобрил предложение объявить 2024-й годом спорта и возобновить спортивные парады на Красной площади

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30 комментариев

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Bartez1986
Хорошие зарплаты и пенсии - это красиво, статусно. Ой, оговорилась
+22
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Ихарь Окенфэйлов
В плане подъёма гордости за страну, очень помогают высокие зарплаты, пенсии, научные и технические достижения, и уважение и дружба с ведущими странами мира. А не Эритреей, Белоруссией, Сирией, Венесуэлой и остальными братьями по свободному духу
+19
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+19
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Anna
Гордость за страну поднимает уровень жизни, а не парады
+18
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Savarona25
От физкультурных парадов на Красной площади совсем недалеко до "отца народа" и "лучшего друга всех физкультурников".
+16
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+16
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summerglau
После последнего парада в Ростове пришлось асфальт чинить срочно.
+13
0
+13
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Sobachkin
И это отсылки к тоталитаризму... В каких странах обычно такие парады? Список обрадует... Но Журовой пофиг, там лед мозг остудил
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Кавабунга Шреддоголовый
А также пафосно и пусто. Я по наивности думал, что высокие зарплаты и пенсии это красиво и статусно. Похоже, что ошибался.
Ростовский утренний парад летом был очень статусным. Настолько статусным, что главный физкультурник жидко обделался и что-то там проблеял про наказания, а потом резко сдал назад
+10
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PolarBear
Вот мимо трибуны проходит коллектив петербурского Зенита . В этом сезоне клуб перевыполнил план по медалям и кубкам на 120 % . Дружно поаплодируем, товарищи ! Ура Зениту ! Ура петеребургским футболистам !
+7
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+7
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David Rigert
Ответ Savarona25
От физкультурных парадов на Красной площади совсем недалеко до "отца народа" и "лучшего друга всех физкультурников".
да чего уж там "недалеко".уже есть такой. и "отец",и "друг".
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seppblatter@mail.ru
Ммм.. эти парады с полуголыми людьми на центральном кладбище страны👍🏻 ностальжи
+5
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Wiley Fox
А почему парады? Это же французское слово

Крестный спортивный ход надо проводить

С хоругвями и прочими скрепами
+6
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Sobachkin
к нам приедут иностранные гости --- Это снова мигранты, ну то есть там иностранные узбеки, таджики, киргизы и конечно же кенийцы!
+5
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JL JL
стаатуснаа. Все как всегда, лишь бы пыль в глаза пустить.
+5
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Харламов Никита
других поводов для гордости видимо нет 🤷🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
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Максим Черкашин
Согласен, пройдусь с флагом Еврейской автономной области по Красной площади.:))))))
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фуфырка
А акработическую пирамиду делать будут?
+3
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Лариса Шевкун
Лучше бы деньги, которые выделят на это мероприятие,. вложили бы в детский спорт. напр., открыли бы бесплатные спортивные секций в регионах
+3
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Pakita
И перед главной трибуной всем делать "ку"
+3
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B.Jones
Там ещё говорят, теннисные столы предложили ставить на каждой лестничной площадке. Похоже мы приехали.😁
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Черный Дворник
Крестный ход в Курской губернии....
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Илья Савчук
статусно про..ь деньги на довольного деда на красной площади,которые могут идти, например, на нормальные зп тренерам в регионах.
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Melnikov1968
Гордиться за таких как Журова просто стыдно.
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Игорь М.
Ответ Ихарь Окенфэйлов
В плане подъёма гордости за страну, очень помогают высокие зарплаты, пенсии, научные и технические достижения, и уважение и дружба с ведущими странами мира. А не Эритреей, Белоруссией, Сирией, Венесуэлой и остальными братьями по свободному духу
да и с этими ребятами можно дружить, только дружить так, чтобы выгоду народ наш имел с них. Сейчас же "дружба" заключается в списывании огромных долгов, отправки бесплатного зерна и раздачи денег.
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Хрустальный Гусенок
"Panem et circenses"
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Железная Леди
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думаю москвичей спортсменов на парад не хватит. значит будем нахимовцев, суворовцев солдат кремлевской охраны лицезреть. ну и призезем студентов ишкольников из др районов . надо будет всем спортивную форму пошить. работы всем хватит.
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