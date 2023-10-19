Светлана Журова: «Парады – это красиво, статусно. Для нас это очень важно в плане подъема гордости за страну»
Депутат Светлана Журова поддержала Владимира Путина в вопросе спортивных парадов.
Ранее президент России одобрил предложение возобновить спортивные парады на Красной площади и объявить 2024-й годом спорта в стране.
«Парады – это красиво, статусно, многие коллективы, в том числе детские, пройдут по Красной площади. Для нас это очень важно в плане подъема гордости за страну.
Год спорта – это очень важно, потому что в следующем году у нас пройдет большое количество крупнейших соревнований. И к нам приедут иностранные гости, для которых также важен спорт в отсутствие политики и иного негативного влияния», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.
Путин одобрил предложение объявить 2024-й годом спорта и возобновить спортивные парады на Красной площади
Ростовский утренний парад летом был очень статусным. Настолько статусным, что главный физкультурник жидко обделался и что-то там проблеял про наказания, а потом резко сдал назад
Крестный спортивный ход надо проводить
С хоругвями и прочими скрепами