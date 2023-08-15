Журова об Олимпиаде-2024: «Даже если нас допустят, на нее смогут поехать по большому счету только теннисисты»

Теги сборная России сборная России жен Светлана Журова Олимпийская сборная России сборная Украины жен Париж-2024 сборная Украины Политика Коньки/шорт-трек

Светлана Журова оценила шансы российских спортсменов выступить на Олимпиаде-2024.

«Сто процентов – ситуация изменилась (по сравнению с 80-ми, когда страны бойкотировали Олимпийские игры – Sports.ru). Спонсоры свое обязательно заявят. Обратите внимание, в теннисе – тишь да гладь. Русские и белорусы выступают.

Никакой реакции нет на периодически возникающие жалобы украинских теннисисток. А ситуация сейчас такая, что, даже если нас допустят, на Олимпиаду смогут поехать по большому счету только теннисисты. У других спортсменов сейчас нет возможности даже пройти отбор на Игры.

И что, представители этих 35 стран будут бойкотировать Игры (ранее премьер-министр Украины заявил о группе государств, готовых отказаться от соревнований в случае участия России и Беларуси – Sports.ru) только из-за российских и белорусских теннисистов? Интересно будет посмотреть на это», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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18 комментариев

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Rumov
Ну теннисисты так теннисисты. Лишь бы ваша многочисленная шобла с русской избой за ними не тащилась.
+21
-5
+16
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Uriy walmart
Кто в путингах не замарался, те и поедут
+21
-6
+15
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Sakurachan
Уже есть победа на Играх стран СНГ!
Кому нафиг теперь нужна эта Олимпиада!
+10
-7
+3
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Глеб Саратов
ну, у теннисистов и связь с государством чуть менее, чем нулевая.
+5
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anatol&#8242;
Забавно, по комментариям, что подобные новости уже давно не читаются дальше заголовка. После этого главное оставить свой "уникальный" коммент. По сути тут же констатация фактов, первый, что в 99% видов спорта не допустят ни одного претендента на медали, самое простое - мимо отборочных сорев, дальше принадлежность к силовым ведомствам, потом финансирование государством. А теннисисты поедут, в каком составе не понятно, но почти наверняка будут. Соответственно вопрос, в формате Олимпиады, будет ли их "бойкот", и как это покажут.
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Sincere
Теннисисты получается не будут допущены к парному разряду и (миксту) по тем правилам.
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Заблудившийся
Как они любят ассоциировать себя с победителями и серьёзными спортсменами (теннис), хоть это госсударство и палец о палец не ударило в их становлении, они даже элементарных трасляций со средненьких турниров наладить не могут, где наши ребята и девчёнки доходят до решающих стадий розыгрыша и нередко становятся победителями, являясь по сути ЕДИНСТВЕННЫМИ представителями РОССИИ на ...мировой спортивной Арене!!!
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anatol&#8242;
Ответ Uriy walmart
Кто в путингах не замарался, те и поедут
да, конечно, это основной критерий))
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igls54
Олимпиада и рядом не стояла со Спартакиадой народов России. 🤣
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Atsuktuvas
Наше величие вознесло нас выше этим мирских мелочей...
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goodloser
Поедут только теннисисты, да и то только те, кто сочтёт это для себя полезным.
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Guillermo
Ответ Uriy walmart
Кто в путингах не замарался, те и поедут
Бред
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mrs_jones
Ответ nmnackjbxkasbk
Только числятся (?) в спортклубах и контракты с госкорпорациямию
у топ-теннисисток только у Кудерметовой с Татнефтью.
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f0rz
Ответ Sincere
Теннисисты получается не будут допущены к парному разряду и (миксту) по тем правилам.
не факт, почему их не должны допускать до пары и микста, если допустят к одиночке?
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Sincere
Ответ f0rz
не факт, почему их не должны допускать до пары и микста, если допустят к одиночке?
Потому что наших не допускают в командных видах состязаний))) только индивидуальные спортсмены)
но некоторые до сих пор думают, что всё дело в "путингах", остальное они не читали))
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