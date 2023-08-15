Журова об Олимпиаде-2024: «Даже если нас допустят, на нее смогут поехать по большому счету только теннисисты»
Светлана Журова оценила шансы российских спортсменов выступить на Олимпиаде-2024.
«Сто процентов – ситуация изменилась (по сравнению с 80-ми, когда страны бойкотировали Олимпийские игры – Sports.ru). Спонсоры свое обязательно заявят. Обратите внимание, в теннисе – тишь да гладь. Русские и белорусы выступают.
Никакой реакции нет на периодически возникающие жалобы украинских теннисисток. А ситуация сейчас такая, что, даже если нас допустят, на Олимпиаду смогут поехать по большому счету только теннисисты. У других спортсменов сейчас нет возможности даже пройти отбор на Игры.
И что, представители этих 35 стран будут бойкотировать Игры (ранее премьер-министр Украины заявил о группе государств, готовых отказаться от соревнований в случае участия России и Беларуси – Sports.ru) только из-за российских и белорусских теннисистов? Интересно будет посмотреть на это», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.
Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Кому нафиг теперь нужна эта Олимпиада!
но некоторые до сих пор думают, что всё дело в "путингах", остальное они не читали))