Журова об Олимпиаде-2024: «Даже если нас допустят, на нее смогут поехать по большому счету только теннисисты»

Светлана Журова оценила шансы российских спортсменов выступить на Олимпиаде-2024.

«Сто процентов – ситуация изменилась (по сравнению с 80-ми, когда страны бойкотировали Олимпийские игры – Sports.ru). Спонсоры свое обязательно заявят. Обратите внимание, в теннисе – тишь да гладь. Русские и белорусы выступают.

Никакой реакции нет на периодически возникающие жалобы украинских теннисисток. А ситуация сейчас такая, что, даже если нас допустят, на Олимпиаду смогут поехать по большому счету только теннисисты. У других спортсменов сейчас нет возможности даже пройти отбор на Игры.

И что, представители этих 35 стран будут бойкотировать Игры (ранее премьер-министр Украины заявил о группе государств, готовых отказаться от соревнований в случае участия России и Беларуси – Sports.ru) только из-за российских и белорусских теннисистов? Интересно будет посмотреть на это», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.