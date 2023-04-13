Виктор Ан будет тренировать шорт-трекистов в Южной Корее

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан станет тренером южнокорейских шорт-трекистов.

По информации агентства Yonhap, Ан будет готовить ряд спортсменов к отборочным соревнованиям в национальную сборную Южной Кореи по шорт-треку. Он впервые выступит в роли тренера в родной стране.

До 2011 года спортсмен представлял Южную Корею, затем – Россию. В 2020 году он завершил карьеру.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Ан входил в тренерский штаб сборной Китая. Позже он столкнулся с негативом в свой адрес при попытке найти работу в Южной Корее из-за того, что ранее отказался от гражданства страны.

В январе этого года сообщалось, что Ан не прошел отбор на пост тренера команды города Соннам по шорт-треку.