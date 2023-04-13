Виктор Ан будет тренировать шорт-трекистов в Южной Корее

Теги шорт-трек сборная Южной Кореи Виктор Ан Коньки/шорт-трек

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан станет тренером южнокорейских шорт-трекистов.

По информации агентства Yonhap, Ан будет готовить ряд спортсменов к отборочным соревнованиям в национальную сборную Южной Кореи по шорт-треку. Он впервые выступит в роли тренера в родной стране. 

До 2011 года спортсмен представлял Южную Корею, затем – Россию. В 2020 году он завершил карьеру.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Ан входил в тренерский штаб сборной Китая. Позже он столкнулся с негативом в свой адрес при попытке найти работу в Южной Корее из-за того, что ранее отказался от гражданства страны. 

В январе этого года сообщалось, что Ан не прошел отбор на пост тренера команды города Соннам по шорт-треку.

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3 комментария

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Manowar66
а паспорт у него только российский разве!
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Tsamourlidis_mufc
Наш русский Витёк!
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ne ravnodushen
Удачи и здоровья этому замечательному спортсмену, доказавшему всему миру, что его соотечественники рано списали со счетов. Уникум!!
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