Шорт-трекист Ивлиев о Трусовой: «Мне симпатичен ее характер бойца. Думаю, она не завершит карьеру и возьмет то, за чем пришла»

Российский шорт-трекист поделился воспоминаниями об Олимпиаде-2022, где он завоевал серебро на дистанции 500 м, а также рассказал об отношении к фигуристке Александре Трусовой.

— С Игр в Пекине прошло более трех месяцев. Оглядываясь назад: сделал максимум или где-то не дожал?

— Думаю, максимум. Где-то повезло, но никаких ошибок у меня не было, доволен своим результатом.

— Забег пересматривал?

— Да. Все было сделано по тактике правильно, с холодной головой. На тот момент я бы не стал ничего менять в своем беге

— Венгра Лю Шаоанга никак было не обойти?

— В Пекине он был и быстрее, и сильнее, и техничнее меня, тем более это его вторая Олимпиада. Тогда я не мог его обойти, даже если бы стартовал по первой дорожке, он бы не дал мне выиграть — либо падение, либо я начал на нем фолить, началась бы грязь.

— О чем думал во время наматывания кругов?

— Мыслей было по минимуму, только эмоции — бомба!

— После Пекина жизнь как-то изменилась?

— Если честно, вообще никак.

— Был хотя бы раз близок к звездной болезни?

— Нет, я сам по себе очень скромный, лучше лишний раз промолчу, чем сказать, что где-то что-то занял.

— На церемонии вручения госнаград в Кремле ты сфотографировался с . Следишь за ее карьерой?

— Мне симпатичен ее характер бойца, она очень сильная девочка. В каком-то плане она помужественнее меня будет. Думаю, Александра не завершит карьеру и возьмет то, за чем пришла, – сказал Ивлиев.