Алексей Щербань продлил контракт с «Енисеем-СТМ».

Полузащитник красноярского клуба Алексей Щербань продолжит выступать за «Енисей-СТМ». Новое соглашение рассчитано до ноября 2026 года.

Воспитанник спортивной школы «Енисея-СТМ» дебютировал за основную команду в 2010 году. За 16 сезонов в составе клуба Алексей стал десятикратным чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а также становился обладателем Суперкубка России и дважды — «Континентального Щита».

«Уже 16-й сезон подряд я с гордостью выступаю за родной клуб. Прошлый год выдался непростым, травмы мешали играть в полную силу, но надеюсь, эти дни остались в прошлом. Полон сил и оптимизма перед новым сезоном!

Пока есть азарт и желание играть и побеждать, готов выкладываться на полную ради любимой команды и наших болельщиков. Хочу завершить карьеру в синей форме родного клуба. Спасибо руководству и тренерам за доверие — я заряжен на успех и предан делу всей душой!» – рассказал Щербань.