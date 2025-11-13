0

Стендер может остаться в «Енисее-СТМ», Мамрикишвили – в «Красном Яре»

Стендер может остаться в «Енисее-СТМ», Мамрикишвили – в «Красном Яре».

Южноафриканский фланкер Ульрих Стендер может остаться в «Енисее-СТМ», а «Красный Яр» заинтересован в продлении контракта с хукером Бекой Мамрикишвили.

Об этом сообщает Rugger.

Южноафриканец и грузин прибыли в Красноярск в статусе «медицинских джокеров» во второй половине сезона 2025. Ульрих Стендер провел 4 матча (5 попыток) за «Енисей», Бека Мамрикишвили – 5 игр за «Яр». 

Стендер вернулся в ЮАР, но в «Енисее» рассматривают вопрос подписания с регбистом полноценного соглашения с учетом ухода Карела дю Пре и потенциальной натурализации Николааса Оостхузена.

«Красный Яр» также не против предложить новый контракт Мамрикишвили, если Бека не вернется в чемпионат Грузии.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Rugger
Бека Мамрикишвили
logoКрасный Яр
logoЧемпионат России по регби
logoЕнисей-СТМ
Ульрих Стендер
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Первухин о бронзе «Енисея-СТМ»: «Извините, в этот раз не получилось как обычно. Но мы обязательно вернемся!»
12 октября, 12:17
Чемпионат России по регби. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Динамо» в финале и впервые стала чемпионом, другие результаты
12 октября, 11:41ВидеоСпортс"
Покер Эстерхейзена: лучшие моменты матча «Енисея-СТМ» и «Красного Яра»
12 октября, 10:28Видео
Главные новости
Алексей Щербань продлил контракт с «Енисеем-СТМ»
сегодня, 06:16
Тестовые матчи. Шотландия уступила Новой Зеландии, Аргентина обыграла Уэльс и другие результаты
9 ноября, 20:34
Чемпионат России по регби-7. «Динамо» выиграло 3-й тур, победив в финале «Заставу-7», у «Стрелы-Ак Барс» – бронза
9 ноября, 14:39ВидеоСпортс"
«Динамо» продлило контракты с Ренсбургом, Бароном, Фуше, Виннааром и Болдуином
7 ноября, 10:06
Максим Егоров покинул «Динамо»
5 ноября, 06:31
«Локомотив» подписал контракт с Марселем Мюллером
5 ноября, 06:28
Антуан Дюпон стал самым высокооплачиваемым регбистом в мире. Он получит около $1,5 млн за сезон
5 ноября, 06:24
Дин Гордон покидает «Стрелу-Ак Барс»
3 ноября, 07:21
«Енисей-СТМ» объявил об уходе Карела дю Пре
2 ноября, 15:46
Леонид Калинин перейдет из «Славы» в другой клуб
2 ноября, 06:37
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34