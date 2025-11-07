  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • «Динамо» продлило контракты с Ренсбургом, Бароном, Фуше, Виннааром и Болдуином
0

«Динамо» продлило контракты с Ренсбургом, Бароном, Фуше, Виннааром и Болдуином

«Динамо» продлило контракты с Ренсбургом, Бароном, Фуше, Виннааром и Болдуином.

Московское регбийное «Динамо» продлило контракты с пятью южноафриканскими игроками.

Джонатан Ренсбург, Джейден Барон, Эдуард Фуше, Кортни Виннаар и Хансен Болдуин останутся в клубе.

В прошлом сезоне игроки стали лучшими в клубе по набранным очкам и вместе с командой взяли серебро чемпионата России.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
logoЧемпионат России по регби
Джейден Барон
Болдуин Хансен
Эдуард Фуше
переходы
Кортни Виннаар
Джонатан Ренсбург
logoДинамо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Максим Егоров покинул «Динамо»
5 ноября, 06:31
«Локомотив» подписал контракт с Марселем Мюллером
5 ноября, 06:28
Дин Гордон покидает «Стрелу-Ак Барс»
3 ноября, 07:21
Главные новости
Максим Егоров покинул «Динамо»
5 ноября, 06:31
«Локомотив» подписал контракт с Марселем Мюллером
5 ноября, 06:28
Антуан Дюпон стал самым высокооплачиваемым регбистом в мире. Он получит около $1,5 млн за сезон
5 ноября, 06:24
Дин Гордон покидает «Стрелу-Ак Барс»
3 ноября, 07:21
«Енисей-СТМ» объявил об уходе Карела дю Пре
2 ноября, 15:46
Леонид Калинин перейдет из «Славы» в другой клуб
2 ноября, 06:37
Алишан Умаров покинул «Динамо»
2 ноября, 06:33
Тестовые матчи. Ирландия уступила Новой Зеландии, Англия обыграла Австралию, Шотландия разгромила США, другие результаты
1 ноября, 23:00
Егор Зыков перешел из «Стрелы-Ак Барс» в «Локомотив»
1 ноября, 08:44
Первухин о том, почему не уходит с поля во время игры: «Главный тренер должен быть со скамейкой. До сегодняшнего момента результат был внизу, а не наверху»
1 ноября, 06:38
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34