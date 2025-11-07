«Динамо» продлило контракты с Ренсбургом, Бароном, Фуше, Виннааром и Болдуином.

Московское регбийное «Динамо » продлило контракты с пятью южноафриканскими игроками.

Джонатан Ренсбург, Джейден Барон, Эдуард Фуше, Кортни Виннаар и Хансен Болдуин останутся в клубе.

В прошлом сезоне игроки стали лучшими в клубе по набранным очкам и вместе с командой взяли серебро чемпионата России.