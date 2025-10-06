Игрок «Стрелы-Ак Барс» Давудов сломал дверь в раздевалке после удаления в матче с «Красным Яром»

Игрок «Стрелы-Ак Барс» Давудов сломал дверь в раздевалке в игре с «Красным Яром».

Казанский и красноярский клубы встречались 5 октября играли в Красноярске во втором полуфинальном матче – «Стрела » выиграла со счетом 35:27 и вышла в финал.

На старте Магомед Давудов из «Стрелы» подрался с Владимиром Чабаном из «Красного Яра» – оба получили по красной карточке.

«То, что Магомед Давудов привык во время матчей к конфликтам, которые сам и провоцирует, это мы знали. Пусть знают и другие, что в подтрибунном помещении после удаления он со спины ударил Владимира Чабана, с кем драку на поле организовал минутами ранее. А потом выместил зло и на двери раздевалки стадиона «Красный Яр ».

Думаете, кто-то из делегации «Стрелы-Ак Барс» принес извинения? Ничуть не бывало. Такая вот «джентельменская» игра по-казански», – написал телеграм-канал «Красного Яра».

Драка Давудова и Чабана: лучшие моменты матча «Красного Яра» и «Стрелы-Ак Барс»