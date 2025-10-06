  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Игрок «Стрелы-Ак Барс» Давудов сломал дверь в раздевалке после удаления в матче с «Красным Яром»
Фото
5

Игрок «Стрелы-Ак Барс» Давудов сломал дверь в раздевалке после удаления в матче с «Красным Яром»

Игрок «Стрелы-Ак Барс» Давудов сломал дверь в раздевалке в игре с «Красным Яром».

Казанский и красноярский клубы встречались 5 октября играли в Красноярске во втором полуфинальном матче – «Стрела» выиграла со счетом 35:27 и вышла в финал.

На старте Магомед Давудов из «Стрелы» подрался с Владимиром Чабаном из «Красного Яра» – оба получили по красной карточке.

«То, что Магомед Давудов привык во время матчей к конфликтам, которые сам и провоцирует, это мы знали. Пусть знают и другие, что в подтрибунном помещении после удаления он со спины ударил Владимира Чабана, с кем драку на поле организовал минутами ранее. А потом выместил зло и на двери раздевалки стадиона «Красный Яр».

Думаете, кто-то из делегации «Стрелы-Ак Барс» принес извинения? Ничуть не бывало. Такая вот «джентельменская» игра по-казански», – написал телеграм-канал «Красного Яра».

Драка Давудова и Чабана: лучшие моменты матча «Красного Яра» и «Стрелы-Ак Барс»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал «Красного Яра»
logoСтрела-Ак Барс
Владимир Чабан
logoКрасный Яр
фото
Магомед Давудов
logoЧемпионат России по регби
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Енисей-СТМ» уступил «Динамо», «Красный Яр» проиграл «Стреле-Ак Барс» и другие результаты
77вчера, 13:50ВидеоСпортс"
Владимир Грачев: «Сейчас «Стрела-Ак Барс» действительно выглядит сильнее, чем «Красный Яр». Это не равные команды»
2вчера, 10:51
Джейпи Нил: «Юрий Кушнарев сказал, что цель «Динамо» чемпионство? Желаю им удачи»
4вчера, 10:46
Главные новости
United Rugby Championship. 2-й тур. «Буллс» обыграли «Ленстер», «Дзебре» одолели «Лайонс» и другие результаты
18вчера, 19:21
Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Енисей-СТМ» уступил «Динамо», «Красный Яр» проиграл «Стреле-Ак Барс» и другие результаты
77вчера, 13:50ВидеоСпортс"
Владимир Грачев: «Сейчас «Стрела-Ак Барс» действительно выглядит сильнее, чем «Красный Яр». Это не равные команды»
2вчера, 10:51
Джейпи Нил: «Юрий Кушнарев сказал, что цель «Динамо» чемпионство? Желаю им удачи»
4вчера, 10:46
Драка Давудова и Чабана: лучшие моменты матча «Красного Яра» и «Стрелы-Ак Барс»
4вчера, 10:40Видео
«Стрела-Ак Барс» во второй раз в истории вышла в финал чемпионата России по регби
7вчера, 09:04
Андрей Сорокин: «Где-то «ВВА-Подмосковье» сама не до конца верит в свои силы. Многое зависит от настроя и самоотдачи»
24 октября, 16:14
Максим Толмачев: «Виноваты сами, что создали себе проблемы, но в нужный момент воспряли»
14 октября, 16:10
Первухин о поражении «Енисея-СТМ» в полуфинале: «В этой жизни нет ничего вечного. Когда-то все кончается»
64 октября, 13:52
Кушнарев о выходе «Динамо» в финал: «Потрясающие впечатления! Команда была уверена в своих силах»
34 октября, 13:49
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34