Джейпи Нил: «Юрий Кушнарев сказал, что цель «Динамо» чемпионство? Желаю им удачи»

Джейпи Нил оценил выход «Стрелы-Ак Барс» в финал чемпионата России по регби.

Сегодня казанцы обыграли «Красный Яр» со счетом 35:27.

В финале (12 октября) команда встретится с «Динамо».

«Плюс 31 очко – это сложно: либо вы защищаете эту разницу, либо приходите и играете в регби. Мы знали, что «Красный Яр» будет играть гораздо больше на руках, чем обычно, поскольку им нужно было нас догонять.

Инструкция была – защищаться, ждать ошибок и набирать очки. Первые десять минут вышли из-под контроля. В матчах за финал такое совершенно не нужно. Позднее, когда обе команды вошли в игру, то мы увидели хорошее регби.

Юрий Кушнарев сказал, что цель «Динамо» чемпионство ? Желаю им удачи. Увидимся в следующее воскресенье», – рассказал главный тренер «Стрелы-Ак Барс» Джейпи Нил.

