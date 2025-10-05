Владимир Грачев: «Сейчас «Стрела-Ак Барс» действительно выглядит сильнее, чем «Красный Яр». Это не равные команды»

Грачев оценил поражение «Красного Яра» в полуфинале чемпионата России по регби.

Сегодня красноярцы проиграли «Стреле-Ак Барс» со счетом 27:35.

«Мне понравилось, что не было зацикленности, все старались проявить себя, сыграть «от вольного». Результат уже был предрешен. Даже победа с небольшим преимуществом нам ничего не давала. Отыграть 31 очко с такой командой было практически невозможно.

Хочу сказать, что на сегодняшний день «Стрела-Ак Барс» действительно выглядит сильнее, чем «Красный Яр». Это не равные команды. Победы – это все же эпизоды большого пути. Казанцы к концу сезона подошли без больших травм. У нас же большая скамейка травмированных», – рассказал тренер «Красного Яра» Владимир Грачев.

Трансляции регби на Спортсе’‘: «Красный Яр» – «Стрела-Ак Барс»