«Стрела-Ак Барс» во второй раз в истории вышла в финал чемпионата России по регби
«Стрела-Ак Барс» во второй раз в истории вышла в финал PARI ЧР по регби.
Сегодня казанская команда во втором полуфинале обыграла «Красный Яр» (35:27).
«Стрела-Ак Барс» выходила в финал и в прошлом сезоне, но тогда уступила там «Енисею-СТМ».
Теперь команда встретится в финале с московским «Динамо» – матч пройдет 12 октября.
Трансляции регби на Спортсе’‘: «Красный Яр» – «Стрела-Ак Барс»
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости