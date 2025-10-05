«Стрела-Ак Барс» во второй раз в истории вышла в финал чемпионата России по регби

«Стрела-Ак Барс» во второй раз в истории вышла в финал PARI ЧР по регби.

Сегодня казанская команда во втором полуфинале обыграла «Красный Яр» (35:27).

«Стрела-Ак Барс» выходила в финал и в прошлом сезоне, но тогда уступила там «Енисею-СТМ».

Теперь команда встретится в финале с московским «Динамо» – матч пройдет 12 октября.

Трансляции регби на Спортсе’‘: «Красный Яр» – «Стрела-Ак Барс»