  • Кушнарев о выходе «Динамо» в финал: «Потрясающие впечатления! Команда была уверена в своих силах»
2

Кушнарев о выходе «Динамо» в финал: «Потрясающие впечатления! Команда была уверена в своих силах»

Кушнарев оценил победу «Динамо» в полуфинале PARI чемпионата России.

Во втором матче московская команда обыграла «Енисей-СТМ» со счетом 48:29.

«Потрясающие впечатления! Команда была уверена в своих силах – играли абсолютно без какого-либо давления. Мы говорили о том, что если сможем контролировать мяч и распоряжаться им как надо, то счёт может быть крупным. Так и оказалось.

Да, это исторический момент, но впереди еще финал. Потому, как уже говорил ранее, если попадем в полуфинал, то нас сложно будет остановить и цель – чемпионство!» – рассказал главный тренер «Динамо» Юрий Кушнарев.

🤯 Шок в нашем регби: чемпион не пробился в финал впервые за 17 лет!

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
