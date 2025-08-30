  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Кубок мира по регби-2025 (жен). Англия сыграет с Самоа, Шотландия встретится с Фиджи, другие матчи
0

Кубок мира по регби-2025 (жен). Англия сыграет с Самоа, Шотландия встретится с Фиджи, другие матчи

Англия сыграет с Самоа, Шотландия – с Фиджи на женском Кубке мира по регби.

Кубок мира по регби-2025

Женщины

Группа А

30 августа

Англия – Самоа – 19.00

США – Австралия – 21.30

Положение в группе: Австралия – 5 очков (1 игра), Англия – 5 (1), США – 0 (1), Самоа – 0 (1).

Группа B

30 августа

Канада – Уэльс – 14.00

Шотландия – Фиджи – 16.45

Положение в группе: Канада – 5 (1), Шотландия – 5 (1), Уэльс – 0 (1), Фиджи – 0 (1).

Группа С

31 августа

Ирландия – Испания – 14.00

Новая Зеландия – Япония – 16.00

Положение в группе: Новая Зеландия – 5 (1), Ирландия – 5 (1), Япония – 0 (1), Испания – 0 (1).

Группа D

31 августа

Италия – ЮАР  – 17.30

Франция – Бразилия – 18.45

Положение в группе: ЮАР – 5 (1), Франция – 4 (1), Италия – 0 (1), Бразилия – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят первые две команды из группы. Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoсборная Шотландии жен
logoсборная Австралии жен
logoсборная Канады жен
logoсборная США жен
результаты
Кубок мира жен
logoсборная Фиджи
logoсборная Уэльса жен
logoсборная Англии жен
logoсборная Самоа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат России по регби. «ВВА-Подмосковье» сыграет со «Стрелой-Ак Барс», «Енисей-СТМ» встретится с «Металлургом» и другие матчи
3сегодня, 09:12Видео
Кубок России по регби-7 (жен). ЦСКА, «Зилант», «ВВА-Подмосковье» и «Кубань» играют на турнире
3сегодня, 08:26Видео
Кубок Карри. 6-й тур. «Лайонс» сыграют с «Буллс», «Боланд Кавальерс» против «Шаркс» и другие матчи
3сегодня, 06:00
Главные новости
Чемпионат России по регби. «ВВА-Подмосковье» сыграет со «Стрелой-Ак Барс», «Енисей-СТМ» встретится с «Металлургом» и другие матчи
3сегодня, 09:12Видео
Гриняев из «Стрелы-Ак Барс» дисквалифицирован на одну игровую неделю за грубую игру
сегодня, 09:11
Кубок России по регби-7 (жен). ЦСКА, «Зилант», «ВВА-Подмосковье» и «Кубань» играют на турнире
3сегодня, 08:26Видео
Кубок Карри. 6-й тур. «Лайонс» сыграют с «Буллс», «Боланд Кавальерс» против «Шаркс» и другие матчи
3сегодня, 06:00
Абдулкадиров – лучший игрок одиннадцатого тура чемпионата России по регби по версии Спортса’‘
вчера, 19:23
Бывший игрок сборной Новой Зеландии по регби Шейн Кристи умер в 39 лет. Он подозревал, что страдает от травматической энцефалопатии
27 августа, 14:23
Грузинский форвард Ачи Абесадзе перешел в «Локомотив»
27 августа, 13:30
Обзор 11-го тура PARI чемпионата России по регби
27 августа, 11:45Видео
Владимир Палферов поступил в академию «Байонна»
127 августа, 06:40
Чекалин и Панкратов продлили контракты с «Динамо» на год (Rugger)
27 августа, 06:37
Ко всем новостям
Последние новости
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14