Кубок мира по регби-2025 (жен). Англия сыграет с Самоа, Шотландия встретится с Фиджи, другие матчи

Англия сыграет с Самоа, Шотландия – с Фиджи на женском Кубке мира по регби.

Кубок мира по регби-2025 Женщины Группа А 30 августа Англия – Самоа – 19.00 США – Австралия – 21.30 Положение в группе: Австралия – 5 очков (1 игра), Англия – 5 (1), США – 0 (1), Самоа – 0 (1). Группа B 30 августа Канада – Уэльс – 14.00 Шотландия – Фиджи – 16.45 Положение в группе: Канада – 5 (1), Шотландия – 5 (1), Уэльс – 0 (1), Фиджи – 0 (1). Группа С 31 августа Ирландия – Испания – 14.00 Новая Зеландия – Япония – 16.00 Положение в группе: Новая Зеландия – 5 (1), Ирландия – 5 (1), Япония – 0 (1), Испания – 0 (1). Группа D 31 августа Италия – ЮАР – 17.30 Франция – Бразилия – 18.45 Положение в группе: ЮАР – 5 (1), Франция – 4 (1), Италия – 0 (1), Бразилия – 0 (1). ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят первые две команды из группы. Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей.