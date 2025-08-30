Кубок мира по регби-2025 (жен). Англия сыграет с Самоа, Шотландия встретится с Фиджи, другие матчи
Англия сыграет с Самоа, Шотландия – с Фиджи на женском Кубке мира по регби.
Кубок мира по регби-2025
Женщины
Группа А
30 августа
Англия – Самоа – 19.00
США – Австралия – 21.30
Положение в группе: Австралия – 5 очков (1 игра), Англия – 5 (1), США – 0 (1), Самоа – 0 (1).
Группа B
30 августа
Канада – Уэльс – 14.00
Шотландия – Фиджи – 16.45
Положение в группе: Канада – 5 (1), Шотландия – 5 (1), Уэльс – 0 (1), Фиджи – 0 (1).
Группа С
31 августа
Ирландия – Испания – 14.00
Новая Зеландия – Япония – 16.00
Положение в группе: Новая Зеландия – 5 (1), Ирландия – 5 (1), Япония – 0 (1), Испания – 0 (1).
Группа D
31 августа
Италия – ЮАР – 17.30
Франция – Бразилия – 18.45
Положение в группе: ЮАР – 5 (1), Франция – 4 (1), Италия – 0 (1), Бразилия – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят первые две команды из группы. Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей.
