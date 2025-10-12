«Стрела-Ак Барс» впервые в истории выиграла чемпионат России по регби.

Сегодня казанская команда в финале победила «Динамо».

В прошлом году «Стрела» уступила в финале «Енисею-СТМ», а до этого в решающий матч ни разу не выходила.

Исторический финал в нашем регби: «Стрела-Ак Барс» впервые забрала чемпионский щит