«Стрела-Ак Барс» впервые в истории выиграла чемпионат России по регби

«Стрела-Ак Барс» впервые в истории выиграла чемпионат России по регби.

Сегодня казанская команда в финале победила «Динамо».

В прошлом году «Стрела» уступила в финале «Енисею-СТМ», а до этого в решающий матч ни разу не выходила.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
