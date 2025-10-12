  • Спортс
  • Первухин о бронзе «Енисея-СТМ»: «Извините, в этот раз не получилось как обычно. Но мы обязательно вернемся!»
1

Первухин о бронзе «Енисея-СТМ»: «Извините, в этот раз не получилось как обычно. Но мы обязательно вернемся!»

Первухин обратился к болельщикам после матча «Енисея-СТМ» за бронзу ЧР по регби.

Сегодня команда обыграла «Красный Яр» со счетом 43:17.

«Извините, в этот раз не получилось как обычно.

Но нужно отдать должное этому поколению. 17 лет они не знают, что такое бронзовые медали. Сегодня они их впервые увидели. Потому что 17 лет клуб играл за золото и серебро.

Будем делать выводы, анализировать. И мы обязательно вернемся!» – рассказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Енисей-СТМ» – «Красный Яр»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Rugger
logoЕнисей-СТМ
logoЧемпионат России по регби
logoКрасный Яр
Александр Первухин
