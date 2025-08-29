Кубок Карри. 6-й тур. «Читас» сыграют с «Грикас», «Лайонс» встретятся с «Буллс» и другие матчи
В ЮАР прошли матчи шестого тура Кубка Карри по регби.
Кубок Карри
6-й тур
29 августа
Читас – Грикас – 18.00
30 августа
Лайонс – Буллс – 16.00
Шаркс – Боланд Кавальер – 18.10
Вестерн Провинс – Пумас – 20.20
Турнирное положение: Читас – 20 очков (5 игр), Боланд Кавальер – 20 (5), Грикас – 19 (5), Лайонс – 15 (5), Пумас – 14 (5), Буллс – 10 (5), Шаркс – 5 (5), Вестерн Провинс – 1 (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
