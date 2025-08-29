  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Кубок Карри. 6-й тур. «Читас» сыграют с «Грикас», «Лайонс» встретятся с «Буллс» и другие матчи
0

Кубок Карри. 6-й тур. «Читас» сыграют с «Грикас», «Лайонс» встретятся с «Буллс» и другие матчи

В ЮАР прошли матчи шестого тура Кубка Карри по регби.

Кубок Карри

6-й тур

29 августа

Читас – Грикас – 18.00

30 августа

Лайонс – Буллс – 16.00

Шаркс – Боланд Кавальер – 18.10

Вестерн Провинс – Пумас – 20.20

Турнирное положение: Читас – 20 очков (5 игр), Боланд Кавальер – 20 (5), Грикас – 19 (5), Лайонс – 15 (5), Пумас – 14 (5), Буллс – 10 (5), Шаркс – 5 (5), Вестерн Провинс – 1 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Кубок Карри
результаты
logoБуллс
logoЛайонс
Пумас
logoШаркс
logoСтормерс (Вестерн Провинс)
Фри Стэйт Читас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Кубок Карри. 5-й тур. «Читас» победили «Лайонс», «Буллс» уступили «Грикас», другие результаты
224 августа, 15:50
Кубок Карри. 4-й тур. «Буллс» проиграли «Боланд Кавальер», другие результаты
117 августа, 14:57
Кубок Карри. 3-й тур. «Лайонс» уступили «Боланд Кавальер», другие результаты
10 августа, 20:07
Главные новости
Кубок России по регби-7 (жен). ЦСКА, «Зилант», «ВВА-Подмосковье» и «Кубань» сыграют на турнире
вчера, 20:58Видео
Чемпионат России по регби. «ВВА-Подмосковье» сыграет со «Стрелой-Ак Барс», «Енисей-СТМ» встретится с «Металлургом» и другие матчи
вчера, 20:38Видео
Бывший игрок сборной Новой Зеландии по регби Шейн Кристи умер в 39 лет. Он подозревал, что страдает от травматической энцефалопатии
27 августа, 14:23
Грузинский форвард Ачи Абесадзе перешел в «Локомотив»
27 августа, 13:30
Обзор 11-го тура PARI чемпионата России по регби
27 августа, 11:45Видео
Владимир Палферов поступил в академию «Байонна»
127 августа, 06:40
Чекалин и Панкратов продлили контракты с «Динамо» на год (Rugger)
27 августа, 06:37
Календарь чемпионата России по регби-2025
627 августа, 06:14
Игрок «Енисея-СТМ» Карел Дю Пре пропустит остаток сезона из-за травмы
26 августа, 14:04
Кубок мира по регби-2025 (жен). Новая Зеландия победила Испанию, ЮАР разгромила Бразилию, Япония уступила Ирландии
1824 августа, 19:00
Ко всем новостям
Последние новости
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14