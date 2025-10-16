  • Спортс
Янюшкин, Поливалов, Секисов, Хубаев, Хлутков и Абесадзе продлили контракты с «Локомотивом»

Янюшкин, Поливалов, Секисов, Хубаев и Хлутков продлили контракты с «Локомотивом».

«Сергей Янюшкин, начинавший карьеру еще в рядах РК «Пенза» Олега Балашова, – бессменный капитан команды, основной флайхав и бьющий, влился в состав пензенских «железнодорожников» с момента основания клуба. Вносил немалый вклад в достижения команды и в регби-7, и в «классике». В легендарном финале 2023 года на его счету 18 очков из 23, а по итогам чемпионского сезона – звание лучшего игрока турнира в целом.

Сергей Секисов – один из самых надежных форвардов первой линии, перешёл в «Локо» из «ВВА-Подмосковье» осенью 2019 года. С 2013 по 2016-й входил в состав сборной России по регби и провел за нее 19 матчей.

Андрей Поливалов – опытный перволинеец, участник Кубка мира-2019, присоединился к нашей команде в декабре 2021 года. Ранее выступал за «Стрелу-Агро», «Енисей-СТМ» и «ВВА-Подмосковье».

Тамерлан Хубаев (186 см, 117 кг), ранее выступавший за столичные «Динамо» и «Славу», стал игроком «Локо» весной 2023 года. Изначально он рассматривался как хукер, но довольно скоро перешел на позицию нападающего третьей линии.

Крайний трехчетвертной Валерий Хлутков (190 см, 85 кг), до этого защищавший цвета бердской «Дружины», в нашей команде с ее первых месяцев. Опытный «семерочник», выступавший за сборную России по регби-7, неизменно вносит большой вклад в успехи пензенского «Локо» как в олимпийской, так и в классической разновидности.

Нападающий третьей линии (188 см, вес — 106 кг), воспитанник «Lelo Saracens» (Тбилиси) Арчил Абесадзе влился в состав пензенских «железнодорожников» в конце минувшего лета на правах «медицинского джокера». До этого он выступал за «Казбеги» (Степанцминда), привлекался в национальную команду на Кубке мира по регби U20, а также в сборную Грузии-XV и сборную Грузии по регби-7», – говорится в сообщении «Локомотива».

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Локомотив Пенза
