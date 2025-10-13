Машкин и Максимов продлили контракты с «Локомотивом»
Машкин и Максимов продлили контракты с «Локомотивом».
«Форварды продлили сотрудничество с нашим клубом.
Напомним, что уроженец Новокузнецка Никита Максимов (нападающий второй линии, 194 см, 113 кг) стал игроком пензенского «Локомотива» в ноябре 2023 года, перейдя из московского «Динамо».
Нападающий первой линии (хукер), уроженец Минусинска Денис Машкин (179 см, 103 кг) перешёл из «Енисея-СТМ». В этом сезоне он стал одним из самых результативных игроков PARI Чемпионата России по регби – у него в активе 15 попыток», – говорится в сообщении клуба.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Локомотив Пенза
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости