Машкин и Максимов продлили контракты с «Локомотивом»

Машкин и Максимов продлили контракты с «Локомотивом».

«Форварды продлили сотрудничество с нашим клубом.

Напомним, что уроженец Новокузнецка Никита Максимов (нападающий второй линии, 194 см, 113 кг) стал игроком пензенского «Локомотива» в ноябре 2023 года, перейдя из московского «Динамо».

Нападающий первой линии (хукер), уроженец Минусинска Денис Машкин (179 см, 103 кг) перешёл из «Енисея-СТМ». В этом сезоне он стал одним из самых результативных игроков PARI Чемпионата России по регби – у него в активе 15 попыток», – говорится в сообщении клуба.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Локомотив Пенза
