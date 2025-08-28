Кубок России по регби-7 (жен). ЦСКА, «Зилант», «ВВА-Подмосковье» и «Кубань» сыграют на турнире

С 30 по 31 августа состоится женский Магнит Кубок России по регби-7.

Все встречи в прямом эфире покажет Спортс’‘ – вот здесь . Магнит Кубок России по регби-7 Женщины Групповой этап 30 августа ЦСКА – СЛКМ – 10.00 МСТ – Сборная Московской области – 10.20 Кубань – МАР – 10.40 ЦСКА – Зилант – 11.30 МСТ – СЛКМ – 11.50 ВВА-Подмосковье – ЦСКА-2 – 12.10 Сборная Московской области – Зилант – 13.00 ЦСКА – МСТ – 13.20 ВВА-Подмосковье – Кубань – 13.40 МАР – ЦСКА-2 – 14.00 МСТ – Зилант – 14.50 Сборная Московской области – СЛКМ – 15.10 Кубань – ЦСКА-2 – 15.30 Турнирное положение Группа A: ЦСКА, молодежная сборная Татарстана (МСТ), сборная Московской области, «Зилант», сборная любительских клубов Москвы (СЛКМ) – по 0 очков (0 матчей). Группа B: «ВВА-Подмосковье», «Кубань», МАР, ЦСКА-2 – по 0 очков (0 матчей). ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.