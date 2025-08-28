Кубок России по регби-7 (жен). ЦСКА, «Зилант», «ВВА-Подмосковье» и «Кубань» сыграют на турнире
С 30 по 31 августа состоится женский Магнит Кубок России по регби-7.
Магнит Кубок России по регби-7
Женщины
Групповой этап
30 августа
ЦСКА – СЛКМ – 10.00
МСТ – Сборная Московской области – 10.20
Кубань – МАР – 10.40
ЦСКА – Зилант – 11.30
МСТ – СЛКМ – 11.50
ВВА-Подмосковье – ЦСКА-2 – 12.10
Сборная Московской области – Зилант – 13.00
ЦСКА – МСТ – 13.20
ВВА-Подмосковье – Кубань – 13.40
МАР – ЦСКА-2 – 14.00
МСТ – Зилант – 14.50
Сборная Московской области – СЛКМ – 15.10
Кубань – ЦСКА-2 – 15.30
Турнирное положение
Группа A: ЦСКА, молодежная сборная Татарстана (МСТ), сборная Московской области, «Зилант», сборная любительских клубов Москвы (СЛКМ) – по 0 очков (0 матчей).
Группа B: «ВВА-Подмосковье», «Кубань», МАР, ЦСКА-2 – по 0 очков (0 матчей).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
