  • Юрий Кушнарев: «Серебряные медали – успех для «Динамо». Первый исторический финал для молодой и дерзкой команды»
1

Юрий Кушнарев: «Серебряные медали – успех для «Динамо». Первый исторический финал для молодой и дерзкой команды»

Кушнарев оценил поражение «Динамо» в финале чемпионата России по регби.

«Динамо» уступило «Стреле-Ак Барс» со счетом 30:32.

«Стрела-Ак Барс» выиграла щит по-настоящему заслуженно. Это был классный финал, и одно неправильное решение выявило победителя. Игроки рубились до последних минут, было много борьбы и даже драмы.

Самое главное, что выигрывает спорт и регби, хотелось бы видеть побольше таких матчей. Несмотря на погодные условия, собралось много зрителей, как и казанских болельщиков, так и очень много наших динамовских болельщиков, за это им огромное спасибо, что они потратили свои деньги и силы.

Серебряные медали – это успех для нашей команды, вышли в финал, это первый исторический финал для молодой и дерзкой команды. Мне вообще понравился весь сезон, он был очень непредсказуемым, мы были на грани того, чтобы не попасть в четверку. Ребятам огромное спасибо, я горжусь командой и каждым из игроков, который выходил на поле.

Я очень рад, что в нашем чемпионате есть конкуренция и смена чемпиона, и теперь это не красноярский клуб. Конечно, красноярские команды огорчены, но в будущем, для дальнейшего развития спорта – это только в плюс.

Мы бы каждый год хотели играть в финале и побеждать. Для нас это огромный опыт. В прошлом году казанцы набрали этот опыт, победили «Енисей-СТМ» в Суперкубке России и «Красный Яр» на «ВТБ-Арене». Этот опыт очень пригодился «Стреле-Ак Барс» в этом матче», – рассказал тренер «Динамо» Юрий Кушнарев.

