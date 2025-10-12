  • Спортс
  • Джейпи Нил: «В следующем году продолжим идти за чемпионством, чтобы быть командой, которая выигрывает щит каждый год»
Джейпи Нил оценил победу «Стрелы-Ак Барс» в финале чемпионата России по регби.

Сегодня команда обыграла «Динамо» со счетом 32:30 и впервые в истории стала чемпионом.

«Звучит невероятно, что мы выиграли все трофеи в российском регби в этом году. Игра проходила в непростых погодных условиях. «Динамо» до последней минуты сражалось, весь этот сезон получился самым тяжелым в нашей истории. Было много давления и ожиданий от нашей команды. Показали хорошую собранность и характер, особенно в первые 40 минут. Игра была совершенной!

В целом, во втором тайме приходилось играть в 14 человек, сами себе усложнили матч, получали ненужные удаления. Самый большой вызов для команды продолжать выигрывать последовательно чемпионство за чемпионством. В следующем году мы продолжим идти за этим трофеем, чтобы быть командой, которая выигрывает щит каждый год. 

Какой момент из финала по-особенному запомнился? Тяжело что-то отметить, но дроп-гол Германа Давыдова был классным эпизодом. Последняя попытка Тромпа тоже, мы работали над этим, тренировали весь год, это и принесло результат. Большие изменения ждут казанское регби, надеюсь, что людям будет смотреть матчи комфортнее.

Несмотря на ужасную погоду, болельщики пришли  на не самый популярный вид спорта для Казани, и это оказало огромное влияние на победу. Алексей Бурдин на матче? Леха – воин, он в очередной раз это доказал, поддержал команду. Это показывает, что вы никогда не знаете, когда случится ваша последняя игра, вы должны играть до самого конца», – рассказал главный тренер «Стрелы-Ак Барс» Джейпи Нил.

Исторический финал в нашем регби: «Стрела-Ак Барс» впервые забрала чемпионский щит

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
