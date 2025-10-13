Игрок «Красного Яра» Василий Дорофеев завершил карьеру.

Об этом 35-летний регбист объявил после матча «Красного Яра» и «Енисея-СТМ» за бронзу чемпионата России-2025 (17:43).

Дорофеев начал карьеру на высшем уровне в 2011 году, на протяжении 14 лет выступал за «Красный Яр ». По разу с «Яром» он выигрывал золотые медали чемпионата России (2015) и становился обладателем Суперкубка России (2016), трижды был обладателем Кубка России по регби (2015, 2018, 2019).

В сборной России дебютировал в 2014 году, участник Кубка мира по регби в Японии (2019).