Чемпионат России по регби-7 (жен). «ВВА-Подмосковье», ЦСКА, «Зилант», «Кубань» и другие сыграют в финальном туре

18 и 19 октября пройдет финальный тур чемпионата России по регби-7 среди женщин.

Магнит чемпионат России по регби-7

Женщины

7-й тур

18 октября

ЦСКА – Красный Яр – 10.00

ВВА-Подмосковье – Витязь – 10.20

Зилант – Аргат – 10.40

Ростов-ДГТУ – Красный Яр – 12.00

Енисей-СТМ – Витязь – 12.20

Кубань – Аргат – 12.40

ЦСКА – Ростов-ДГТУ – 14.00

ВВА-Подмосковье – Енисей-СТМ – 14.20

Зилант – Кубань – 14.40

Турнирное положение:

Группа А: ЦСКА, Ростов-ДГТУ, Красный Яр – по 0 очков (0 матчей).

Группа B: ВВА-Подмосковье, Енисей-СТМ, Витязь – по 0 (0).

Группа C: Зилант, Кубань, Аргат – по 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Второй групповой этап стартует 18 октября в 16:00, третий этап – 19 октября в 12:00.