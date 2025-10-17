Чемпионат России по регби-7 (жен). «ВВА-Подмосковье», ЦСКА, «Зилант», «Кубань» и другие сыграют в финальном туре
18 и 19 октября пройдет финальный тур чемпионата России по регби-7 среди женщин.
Магнит чемпионат России по регби-7
Женщины
7-й тур
18 октября
ЦСКА – Красный Яр – 10.00
ВВА-Подмосковье – Витязь – 10.20
Зилант – Аргат – 10.40
Ростов-ДГТУ – Красный Яр – 12.00
Енисей-СТМ – Витязь – 12.20
Кубань – Аргат – 12.40
ЦСКА – Ростов-ДГТУ – 14.00
ВВА-Подмосковье – Енисей-СТМ – 14.20
Зилант – Кубань – 14.40
Турнирное положение:
Группа А: ЦСКА, Ростов-ДГТУ, Красный Яр – по 0 очков (0 матчей).
Группа B: ВВА-Подмосковье, Енисей-СТМ, Витязь – по 0 (0).
Группа C: Зилант, Кубань, Аргат – по 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Второй групповой этап стартует 18 октября в 16:00, третий этап – 19 октября в 12:00.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
