  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Юрий Кушнарев: «Это был сезон преодоления, где «Динамо» доказало, что характер и вера в общую цель способны творить чудеса»
0

Юрий Кушнарев: «Это был сезон преодоления, где «Динамо» доказало, что характер и вера в общую цель способны творить чудеса»

Юрий Кушнарев подвел итоги сезона для «Динамо».

Команда заняла второе место по итогам чемпионата России, в финале уступив «Стреле-Ак Барс».

– Как бы Вы одним предложением охарактеризовали прошедший сезон? Какое у него осталось «послевкусие»?

– Если говорить одним предложением, это был сезон преодоления, где мы всем коллективом доказали, что характер и вера в общую цель способны творить чудеса. А «послевкусие» – это гордость. Гордость за каждого игрока, за тренерский штаб, за весь клуб. Оно прекрасно описывается фразой: «Мы смогли! Мы это заслужили!».

– Что стало самым большим вызовом, с которым команда столкнулась?

– Безусловно, самым серьезным испытанием стала вторая часть чемпионата. Нас ждал крайне насыщенный календарь, где на основную нагрузку наложились матчи молодежной команды «МАР-Динамо», за которую также выступали наши ключевые игроки. Это постоянно нарушало тренировочный процесс – подготовка к конкретным матчам часто была неполноценной.

Мы столкнулись с острой нехваткой игроков из-за травм и были вынуждены распределять нагрузку на небольшой состав, балансируя между задачами основной и молодежной команд. Последняя, стоит отдать ей должное, выходила на игры, что называется, «с чистого листа», порой и без единой совместной тренировки.

Перед нами встал непростой выбор: рисковать здоровьем игроков и пытаться бороться на всех фронтах или сконцентрироваться на главной цели. Мы приняли стратегическое решение сохранить костяк основы, по сути, пожертвовав результатами молодежной команды в пользу Чемпионата России для основной. Как показал итог, этот выбор был верным.

– Самый запоминающийся матч этого сезона?

– Однозначно – игра на «ВТБ Арене». Это был не просто матч, а настоящий праздник для нас и для всех болельщиков. Выход на такой стадион - это событие, которое доказывает растущий статус регби в стране и оставляет незабываемые впечатления.

– Кто, на ваш взгляд, больше всех вырос в плане мастерства за этот сезон? Кого можно назвать нашим открытием?

– Вы знаете, я принципиально не хочу выделять кого-то одного, потому что главным открытием сезона стал для меня наш коллектив в целом. Рост был общим. Если же говорить о вкладе конкретных игроков, то это, конечно, Дмитрий Пархоменко, давно не игравший в полную силу, набрал здесь отличную форму и блестяще проявил себя в решающих матчах.

Иван Чепрага, вернувшись после травмы, которую он получил на семерке в начале года, доказал, что он — король в воздухе и один из сильнейших седьмых номеров в лиге. Михаил Панкратов демонстрировал феноменальную стабильность и надежность вместе с Джонатаном Ренсбургом на протяжении всех 80 минут матча.

Очень рад возвращению в профессиональное регби талантливейшего Романа Журавлева, который великолепно влился в игру во второй половине чемпионата. Болдуин Хансен с его попытками, Кортни Виннаар с универсальностью, Кирилл Голосницкий, Эдди Фуше, Максим Хильчук – я могу с чистой совестью говорить о вкладе каждого игрока «Динамо». Это была настоящая командная работа.

– Чем сейчас занимается тренерский штаб и игроки?

– Сейчас игроки находятся в недельном отпуске, чтобы восстановить силы. Далее разделимся: часть команды начнет подготовку к соревнованиям по регби-7, остальные продолжат работу по индивидуальным планам. Тренерский штаб уже активно ведет селекционную работу на следующий сезон.

Наша ключевая задача – максимально сохранить текущий состав, этот сплоченный коллектив, и точечно усилить необходимые позиции или заменить учитывая, что некоторые игроки могут принять решение покинуть клуб, у кого-то заканчиваются контрактные обязательства.

Параллельно мы уже начали планировать подготовительный период, анализируя, как создать еще более лучшие условия для игроков и повысить эффективность тренировочного процесса, – рассказал главный тренер «Динамо» Юрий Кушнарев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: «Динамо» Москва
logoДинамо
logoЧемпионат России по регби
logoЮрий Кушнарев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Редкий прием, который принес золото в регби. Что сделал Давыдов?!
1714 октября, 08:50Видео
История в нашем регби: «Стрела-Ак Барс» впервые забрала чемпионский щит
1613 октября, 01:55ВидеоСпортс"
Роман Ротенберг: «Поздравляю регбийное «Динамо» с серебром! Это доказательство, что системная работа, вера в свои силы и стремление к победе приносят плоды»
4112 октября, 19:33
Главные новости
Чемпионат России по регби-7 (жен). «ВВА-Подмосковье», ЦСКА, «Зилант», «Кубань» и другие сыграют в финальном туре
сегодня, 06:28
United Rugby Championship. 4-й тур. «Дрэгонс» сыграют с «Кардифф Блюз», «Коннахт» против «Буллс», другие матчи
сегодня, 05:50
Янюшкин, Поливалов, Секисов, Хубаев, Хлутков и Абесадзе продлили контракты с «Локомотивом»
3вчера, 06:23
Игрок «Красного Яра» Василий Дорофеев завершил карьеру
13 октября, 06:45
Машкин и Максимов продлили контракты с «Локомотивом»
113 октября, 06:42
Джейпи Нил: «В следующем году продолжим идти за чемпионством, чтобы быть командой, которая выигрывает щит каждый год»
312 октября, 13:02
Юрий Кушнарев: «Серебряные медали – успех для «Динамо». Первый исторический финал для молодой и дерзкой команды»
412 октября, 12:58
Первухин о бронзе «Енисея-СТМ»: «Извините, в этот раз не получилось как обычно. Но мы обязательно вернемся!»
412 октября, 12:17
«Стрела-Ак Барс» впервые в истории выиграла чемпионат России по регби
412 октября, 11:43
«Стрела-Ак Барс» выиграла все трофеи в российском регби за один сезон
1412 октября, 11:42
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34