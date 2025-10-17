Юрий Кушнарев: «Это был сезон преодоления, где «Динамо» доказало, что характер и вера в общую цель способны творить чудеса»

Юрий Кушнарев подвел итоги сезона для «Динамо».

Команда заняла второе место по итогам чемпионата России, в финале уступив «Стреле-Ак Барс».

– Как бы Вы одним предложением охарактеризовали прошедший сезон? Какое у него осталось «послевкусие»?

– Если говорить одним предложением, это был сезон преодоления, где мы всем коллективом доказали, что характер и вера в общую цель способны творить чудеса. А «послевкусие» – это гордость. Гордость за каждого игрока, за тренерский штаб, за весь клуб. Оно прекрасно описывается фразой: «Мы смогли! Мы это заслужили!».

– Что стало самым большим вызовом, с которым команда столкнулась?

– Безусловно, самым серьезным испытанием стала вторая часть чемпионата. Нас ждал крайне насыщенный календарь, где на основную нагрузку наложились матчи молодежной команды «МАР-Динамо», за которую также выступали наши ключевые игроки. Это постоянно нарушало тренировочный процесс – подготовка к конкретным матчам часто была неполноценной.

Мы столкнулись с острой нехваткой игроков из-за травм и были вынуждены распределять нагрузку на небольшой состав, балансируя между задачами основной и молодежной команд. Последняя, стоит отдать ей должное, выходила на игры, что называется, «с чистого листа», порой и без единой совместной тренировки.

Перед нами встал непростой выбор: рисковать здоровьем игроков и пытаться бороться на всех фронтах или сконцентрироваться на главной цели. Мы приняли стратегическое решение сохранить костяк основы, по сути, пожертвовав результатами молодежной команды в пользу Чемпионата России для основной. Как показал итог, этот выбор был верным.

– Самый запоминающийся матч этого сезона?

– Однозначно – игра на «ВТБ Арене». Это был не просто матч, а настоящий праздник для нас и для всех болельщиков. Выход на такой стадион - это событие, которое доказывает растущий статус регби в стране и оставляет незабываемые впечатления.

– Кто, на ваш взгляд, больше всех вырос в плане мастерства за этот сезон? Кого можно назвать нашим открытием?

– Вы знаете, я принципиально не хочу выделять кого-то одного, потому что главным открытием сезона стал для меня наш коллектив в целом. Рост был общим. Если же говорить о вкладе конкретных игроков, то это, конечно, Дмитрий Пархоменко, давно не игравший в полную силу, набрал здесь отличную форму и блестяще проявил себя в решающих матчах.

Иван Чепрага, вернувшись после травмы, которую он получил на семерке в начале года, доказал, что он — король в воздухе и один из сильнейших седьмых номеров в лиге. Михаил Панкратов демонстрировал феноменальную стабильность и надежность вместе с Джонатаном Ренсбургом на протяжении всех 80 минут матча.

Очень рад возвращению в профессиональное регби талантливейшего Романа Журавлева, который великолепно влился в игру во второй половине чемпионата. Болдуин Хансен с его попытками, Кортни Виннаар с универсальностью, Кирилл Голосницкий, Эдди Фуше, Максим Хильчук – я могу с чистой совестью говорить о вкладе каждого игрока «Динамо». Это была настоящая командная работа.

– Чем сейчас занимается тренерский штаб и игроки?

– Сейчас игроки находятся в недельном отпуске, чтобы восстановить силы. Далее разделимся: часть команды начнет подготовку к соревнованиям по регби-7, остальные продолжат работу по индивидуальным планам. Тренерский штаб уже активно ведет селекционную работу на следующий сезон.

Наша ключевая задача – максимально сохранить текущий состав, этот сплоченный коллектив, и точечно усилить необходимые позиции или заменить учитывая, что некоторые игроки могут принять решение покинуть клуб, у кого-то заканчиваются контрактные обязательства.

Параллельно мы уже начали планировать подготовительный период, анализируя, как создать еще более лучшие условия для игроков и повысить эффективность тренировочного процесса, – рассказал главный тренер «Динамо » Юрий Кушнарев .