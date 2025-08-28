  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Чемпионат России по регби. «ВВА-Подмосковье» сыграет со «Стрелой-Ак Барс», «Енисей-СТМ» встретится с «Металлургом» и другие матчи
Видео
0

Чемпионат России по регби. «ВВА-Подмосковье» сыграет со «Стрелой-Ак Барс», «Енисей-СТМ» встретится с «Металлургом» и другие матчи

С 30 августа по 1 сентября пройдут матчи 12-го тура чемпионата России по регби.

PARI Чемпионат России по регби

12-й тур

30 августа

ВВА-ПодмосковьеСтрела-Ак Барс – 14.00

Прямая трансляция – здесь.

31 августа

Енисей-СТММеталлург – 11.00

Прямая трансляция – здесь.

Локомотив – Красный Яр – 16.00

Прямая трансляция – здесь

1 сентября

Динамо – Слава – 17.00

Прямая трансляция – здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Все встречи в прямом эфире покажет Спортс’‘.

Прямые трансляции регби на Спортсе’‘

Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoЧемпионат России по регби
logoМеталлург Новокузнецк
logoСлава
logoЕнисей-СТМ
logoДинамо
logoЛокомотив
logoСтрела-Ак Барс
logoВВА-Подмосковье
logoКрасный Яр
результаты
видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Обзор 11-го тура PARI чемпионата России по регби
27 августа, 11:45Видео
Календарь чемпионата России по регби-2025
627 августа, 06:14
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
2624 августа, 16:35
Главные новости
Кубок Карри. 6-й тур. «Читас» сыграют с «Грикас», «Лайонс» встретятся с «Буллс» и другие матчи
вчера, 21:14
Кубок России по регби-7 (жен). ЦСКА, «Зилант», «ВВА-Подмосковье» и «Кубань» сыграют на турнире
вчера, 20:58Видео
Бывший игрок сборной Новой Зеландии по регби Шейн Кристи умер в 39 лет. Он подозревал, что страдает от травматической энцефалопатии
27 августа, 14:23
Грузинский форвард Ачи Абесадзе перешел в «Локомотив»
27 августа, 13:30
Обзор 11-го тура PARI чемпионата России по регби
27 августа, 11:45Видео
Владимир Палферов поступил в академию «Байонна»
127 августа, 06:40
Чекалин и Панкратов продлили контракты с «Динамо» на год (Rugger)
27 августа, 06:37
Календарь чемпионата России по регби-2025
627 августа, 06:14
Игрок «Енисея-СТМ» Карел Дю Пре пропустит остаток сезона из-за травмы
26 августа, 14:04
Кубок мира по регби-2025 (жен). Новая Зеландия победила Испанию, ЮАР разгромила Бразилию, Япония уступила Ирландии
1824 августа, 19:00
Ко всем новостям
Последние новости
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14