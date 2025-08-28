Чемпионат России по регби. «ВВА-Подмосковье» сыграет со «Стрелой-Ак Барс», «Енисей-СТМ» встретится с «Металлургом» и другие матчи
С 30 августа по 1 сентября пройдут матчи 12-го тура чемпионата России по регби.
PARI Чемпионат России по регби
12-й тур
30 августа
ВВА-Подмосковье – Стрела-Ак Барс – 14.00
Прямая трансляция – здесь.
31 августа
Енисей-СТМ – Металлург – 11.00
Прямая трансляция – здесь.
Локомотив – Красный Яр – 16.00
Прямая трансляция – здесь.
1 сентября
Динамо – Слава – 17.00
Прямая трансляция – здесь.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Все встречи в прямом эфире покажет Спортс’‘.
Прямые трансляции регби на Спортсе’‘
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
