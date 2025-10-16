  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • United Rugby Championship. 4-й тур. «Дрэгонс» сыграют с «Кардифф Блюз», «Коннахт» против «Буллс», другие матчи
0

United Rugby Championship. 4-й тур. «Дрэгонс» сыграют с «Кардифф Блюз», «Коннахт» против «Буллс», другие матчи

17-18 октября пройдут матчи четвертого тура United Rugby Championship.

United Rugby Championship

4-й тур

17 октября

Дрэгонс – Кардифф Блюз – 21.45

Коннахт – Буллс – 21.45

Эдинбург – Бенеттон – 21.45

18 октября

Лайонс – Скарлетс – 14.45

Шаркс – Ольстер – 17.00

Ленстер – Манстер – 19.15

Дзебре – Стормерс – 21.45

Оспрейс – Глазго – 21.45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Стормерс – 14 очков (3 игры), Манстер – 14 (3), Кардифф Блюз – 11 (3), Глазго – 10 (3), Буллс – 10 (3), Ольстер – 9 (2), Дзебре – 9 (3), Бенеттон – 8 (3), Коннахт – 6 (2), Оспрейс – 5 (3), Ленстер – 5 (3), Эдинбург – 3 (2), Шаркс – 2 (3), Дрэгонс – 2 (3), Лайонс – 1 (3), Скарлетс – 0 (2).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoМанстер
logoДзебре
logoОспрейс
logoСтормерс (Вестерн Провинс)
logoБенеттон Тревизо
logoОльстер
Ньюпорт Гвент Дрэгонс
logoЛенстер
logoЭдинбург
logoШаркс
результаты
logoКоннахт
logoЛланелли Скарлетс
logoГлазго Уорриорс
United Rugby Championship
logoЛайонс
logoКардифф Блюз
logoБуллс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Главные новости
Янюшкин, Поливалов, Секисов, Хубаев, Хлутков и Абесадзе продлили контракты с «Локомотивом»
3сегодня, 06:23
Игрок «Красного Яра» Василий Дорофеев завершил карьеру
13 октября, 06:45
Машкин и Максимов продлили контракты с «Локомотивом»
113 октября, 06:42
Джейпи Нил: «В следующем году продолжим идти за чемпионством, чтобы быть командой, которая выигрывает щит каждый год»
312 октября, 13:02
Юрий Кушнарев: «Серебряные медали – успех для «Динамо». Первый исторический финал для молодой и дерзкой команды»
412 октября, 12:58
Первухин о бронзе «Енисея-СТМ»: «Извините, в этот раз не получилось как обычно. Но мы обязательно вернемся!»
412 октября, 12:17
«Стрела-Ак Барс» впервые в истории выиграла чемпионат России по регби
412 октября, 11:43
«Стрела-Ак Барс» выиграла все трофеи в российском регби за один сезон
1412 октября, 11:42
Чемпионат России по регби. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Динамо» в финале и впервые стала чемпионом, другие результаты
5112 октября, 11:41ВидеоСпортс"
Покер Эстерхейзена: лучшие моменты матча «Енисея-СТМ» и «Красного Яра»
12 октября, 10:28Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34