United Rugby Championship. 4-й тур. «Дрэгонс» сыграют с «Кардифф Блюз», «Коннахт» против «Буллс», другие матчи
17-18 октября пройдут матчи четвертого тура United Rugby Championship.
United Rugby Championship
4-й тур
17 октября
Дрэгонс – Кардифф Блюз – 21.45
Коннахт – Буллс – 21.45
Эдинбург – Бенеттон – 21.45
18 октября
Лайонс – Скарлетс – 14.45
Шаркс – Ольстер – 17.00
Ленстер – Манстер – 19.15
Дзебре – Стормерс – 21.45
Оспрейс – Глазго – 21.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Стормерс – 14 очков (3 игры), Манстер – 14 (3), Кардифф Блюз – 11 (3), Глазго – 10 (3), Буллс – 10 (3), Ольстер – 9 (2), Дзебре – 9 (3), Бенеттон – 8 (3), Коннахт – 6 (2), Оспрейс – 5 (3), Ленстер – 5 (3), Эдинбург – 3 (2), Шаркс – 2 (3), Дрэгонс – 2 (3), Лайонс – 1 (3), Скарлетс – 0 (2).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости