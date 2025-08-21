  • Спортс
  Кубок Карри. 5-й тур. «Пумас» сыграют с «Боланд Кавальер», «Шаркс» против «Вестерн Провинс», другие матчи
Кубок Карри. 5-й тур. «Пумас» сыграют с «Боланд Кавальер», «Шаркс» против «Вестерн Провинс», другие матчи

22 августа в ЮАР стартуют матчи пятого тура Кубка Карри по регби.

22 августа

Пумас – Боланд Кавальер – 18.00

Шаркс – Вестерн Провинс – 20.10

23 августа

Читас – Лайонс – 15.00

24 августа

Буллс – Грикас – 16.00

Турнирное положение: Читас – 15 очков (4 игры), Лайонс – 14 (4), Грикас – 14 (3), Боланд Кавальер – 14 (4), Пумас – 12 (4), Буллс – 10 (4), Шаркс – 1 (4), Вестерн Провинс – 0 (3). 

