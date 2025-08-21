Кубок Карри. 5-й тур. «Пумас» сыграют с «Боланд Кавальер», «Шаркс» против «Вестерн Провинс», другие матчи
22 августа в ЮАР стартуют матчи пятого тура Кубка Карри по регби.
Кубок Карри
5-й тур
22 августа
Пумас – Боланд Кавальер – 18.00
Шаркс – Вестерн Провинс – 20.10
23 августа
Читас – Лайонс – 15.00
24 августа
Буллс – Грикас – 16.00
Турнирное положение: Читас – 15 очков (4 игры), Лайонс – 14 (4), Грикас – 14 (3), Боланд Кавальер – 14 (4), Пумас – 12 (4), Буллс – 10 (4), Шаркс – 1 (4), Вестерн Провинс – 0 (3).
