  • Кубок Карри. 4-й тур. «Грикас» сыграют с «Шаркс», «Пумас» против «Лайонс», другие матчи
15 августа стартуют матчи четвертого тура Кубка Карри по регби.

Кубок Карри

3-й тур

15 августа

Грикас – Шаркс – 16.00

16 августа

Пумас – Лайонс – 15.00

Читас – Вестерн Провинс – 15.00

17 августа

Боланд Кавальер – Буллс – 16.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Пумас – 11 очков (3 игры), Читас – 11 (3), Буллс – 10 (3), Лайонс – 10 (3), Грикас – 10 (3), Боланд Кавальер – 10 (3), Шаркс – 1 (3), Вестерн Провинс – 0 (3). 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
