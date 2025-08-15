Кубок Карри. 4-й тур. «Грикас» сыграют с «Шаркс», «Пумас» против «Лайонс», другие матчи
15 августа стартуют матчи четвертого тура Кубка Карри по регби.
Кубок Карри
3-й тур
15 августа
Грикас – Шаркс – 16.00
16 августа
Пумас – Лайонс – 15.00
Читас – Вестерн Провинс – 15.00
17 августа
Боланд Кавальер – Буллс – 16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Пумас – 11 очков (3 игры), Читас – 11 (3), Буллс – 10 (3), Лайонс – 10 (3), Грикас – 10 (3), Боланд Кавальер – 10 (3), Шаркс – 1 (3), Вестерн Провинс – 0 (3).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
