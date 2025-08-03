Кубок Карри. 2-й тур. «Лайонс» обыграли «Вестерн Провинс», «Буллс» разгромили «Шаркс», другие результаты
В ЮАР завершился второй тур Кубка Карри по регби.
Кубок Карри
1 августа
Читас – Пумас – 42:25
2 августа
Лайонс – Вестерн Провинс – 40:19
Буллс – Шаркс – 64:0
3 августа
Грикас – Боланд Кавальер – 49:38
Турнирное положение: Буллс – 8 очков (2 игры), Лайонс – 8 (2), Читас – 5 (2), Пумас – 4 (2), Боланд Кавальер – 4 (2), Грикас – 4 (2), Вестерн Провинс – 0 (2), Шаркс – 0 (2).
