Кубок Карри. 2-й тур. «Лайонс» обыграли «Вестерн Провинс», «Буллс» разгромили «Шаркс», другие результаты

В ЮАР завершился второй тур Кубка Карри по регби.

Кубок Карри 1 августа Читас – Пумас – 42:25 2 августа Лайонс – Вестерн Провинс – 40:19 Буллс – Шаркс – 64:0 3 августа Грикас – Боланд Кавальер – 49:38 Турнирное положение: Буллс – 8 очков (2 игры), Лайонс – 8 (2), Читас – 5 (2), Пумас – 4 (2), Боланд Кавальер – 4 (2), Грикас – 4 (2), Вестерн Провинс – 0 (2), Шаркс – 0 (2).