Кубок Карри. 3-й тур. «Лайонс» уступили «Боланд Кавальер», другие результаты
Завершились матчи третьего тура Кубка Карри по регби.
Кубок Карри
3-й тур
8 августа
Грикас – Вестерн Провинс – 47:17 (21:7)
9 августа
Буллс – Пумас – 7:41 (7:10)
Шаркс – Читас – 5:7 (0:7)
10 августа
Боланд Кавальер – Лайонс – 29:10 (15:5)
Турнирное положение: Пумас – 11 очков (3 игры), Читас – 11 (3), Буллс – 10 (3), Лайонс – 10 (3), Грикас – 10 (3), Боланд Кавальер – 10 (3), Шаркс – 1 (3), Вестерн Провинс – 0 (3).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
