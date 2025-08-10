0

Кубок Карри. 3-й тур. «Лайонс» уступили «Боланд Кавальер», другие результаты

Завершились матчи третьего тура Кубка Карри по регби.

Кубок Карри

3-й тур

8 августа

Грикас – Вестерн Провинс – 47:17 (21:7)

9 августа

Буллс – Пумас – 7:41 (7:10)

Шаркс – Читас – 5:7 (0:7)

10 августа

Боланд Кавальер – Лайонс – 29:10 (15:5)

Турнирное положение: Пумас – 11 очков (3 игры), Читас – 11 (3), Буллс – 10 (3), Лайонс – 10 (3), Грикас – 10 (3), Боланд Кавальер – 10 (3), Шаркс – 1 (3), Вестерн Провинс – 0 (3). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
