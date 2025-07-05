Тестовые матчи. Новая Зеландия сыграет с Францией, ЮАР встретится с Италией, Аргентина против Англии и другие матчи
5-6 июля пройдут тестовые матчи по регби.
Тестовые матчи
5 июля
Маори Олл Блэкс – Шотландия – 6.35
Япония – Уэльс – 8.00
Новая Зеландия – Франция – 10.05
ЮАР – Италия – 18.10
Бразилия – Аргентина А – 20.00
Грузия – Ирландия – 20.00
Чили – Румыния – 22.00
Аргентина – Англия – 22.40
6 июля
США – Бельгия – 2.30
Австралия – Фиджи – 6.30
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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