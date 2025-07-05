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Тестовые матчи. Новая Зеландия сыграет с Францией, ЮАР встретится с Италией, Аргентина против Англии и другие матчи

5-6 июля пройдут тестовые матчи по регби.

Тестовые матчи

5 июля

Маори Олл Блэкс – Шотландия – 6.35

Япония – Уэльс – 8.00

Новая Зеландия – Франция – 10.05

ЮАР – Италия – 18.10

Бразилия – Аргентина А – 20.00

Грузия – Ирландия – 20.00

Чили – Румыния – 22.00

Аргентина – Англия – 22.40

6 июля

США – Бельгия – 2.30

Австралия – Фиджи – 6.30

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
тестовые матчи
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