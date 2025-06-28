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Тур Британских и Ирландских львов. «Вестерн Форс» сыграет со «Львами» и другие матчи

28 июня «Вестерн Форс» сыграет с Британскими и Ирландскими львами.

Тур Британских и Ирландских львов

20 июня

Дублин, Ирландия

Львы – Аргентина – 24:28 (10:21)

28 июня

Перт, Австралия

Вестерн Форс – Львы – 13.00

2 июля

Брисбен, Австралия

Редс – Львы – 13.00

5 июля

Сидней, Австралия

Уоротас – Львы – 13.00

9 июля

Канберра, Австралия

Брамбис – Львы – 13.00

12 июля

Аделаида, Австралия

Сборная Австралии и Новой Зеландии – Львы – 12.30

19 июля

Брисбен, Австралия

Австралия – Львы – 13.00

22 июля

Мельбурн, Австралия

Фест Нэйшинс энд Пасифика – Львы – 13.00

26 июля

Мельбурн, Австралия

Австралия – Львы – 13.00

2 августа

Сидней, Австралия

Австралия – Львы – 13.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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