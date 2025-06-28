Тур Британских и Ирландских львов. «Вестерн Форс» сыграет со «Львами» и другие матчи
28 июня «Вестерн Форс» сыграет с Британскими и Ирландскими львами.
Тур Британских и Ирландских львов
20 июня
Дублин, Ирландия
Львы – Аргентина – 24:28 (10:21)
28 июня
Перт, Австралия
Вестерн Форс – Львы – 13.00
2 июля
Брисбен, Австралия
Редс – Львы – 13.00
5 июля
Сидней, Австралия
Уоротас – Львы – 13.00
9 июля
Канберра, Австралия
Брамбис – Львы – 13.00
12 июля
Аделаида, Австралия
Сборная Австралии и Новой Зеландии – Львы – 12.30
19 июля
Брисбен, Австралия
Австралия – Львы – 13.00
22 июля
Мельбурн, Австралия
Фест Нэйшинс энд Пасифика – Львы – 13.00
26 июля
Мельбурн, Австралия
Австралия – Львы – 13.00
2 августа
Сидней, Австралия
Австралия – Львы – 13.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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