  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Молодежный Кубок мира по регби. 2-й тур. Франция сыграет с Уэльсом, Англия против ЮАР и другие матчи
0

Молодежный Кубок мира по регби. 2-й тур. Франция сыграет с Уэльсом, Англия против ЮАР и другие матчи

4 июля пройдут матчи второго тура молодежного Кубка мира по регби.

Молодежный Кубок мира по регби (U20)

Италия

2-й тур

4 июля

Группа А

Австралия – Шотландия – 16.30

Англия – ЮАР – 19.00

Положение в группе: ЮАР – 5 очков (1 игра), Англия – 5 (1), Шотландия – 0 (1), Австралия – 0 (1).

Группа B

Франция – Уэльс – 16.30

Аргентина – Испания – 21.30

Положение в группе: Франция – 5 (1), Аргентина – 5 (1), Уэльс – 1 (1), Испания – 0 (1).

Группа C

Новая Зеландия – Грузия – 19.00

Ирландия – Италия – 21.30

Положение в группе: Ирландия – 5 (1), Новая Зеландия – 5 (1), Грузия – 2 (1), Италия – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал выходят три лучших команды из каждой группы и лучшая команда из занявших второе место в группе.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoмолодежная сборная Австралии
результаты
logoмолодежная сборная Аргентины
logoмолодежная сборная Ирландии
чемпионат мира среди юниоров (U-20)
logoмолодежная сборная Грузии
logoмолодежная сборная Новой Зеландии
logoмолодежная сборная Шотландии
logoмолодежная сборная Уэльса
logoмолодежная сборная Испании
logoмолодежная сборная Италии
logoмолодежная сборная ЮАР
logoмолодежная сборная Англии
logoмолодежная сборная Франции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Тур Британских и Ирландских львов. «Уоротас» сыграют со «Львами» и другие матчи
1028 минут назад
Молодежный Кубок мира по регби. 1-й тур. Австралия уступила ЮАР, Англия обыграла Шотландию, другие результаты
929 июня, 20:51
Матч звезд сборной России. Команда Запада уступила команде Востока
529 июня, 11:49Видео
Главные новости
Тур Британских и Ирландских львов. «Уоротас» сыграют со «Львами» и другие матчи
1028 минут назад
Календарь чемпионата России по регби-2025
629 минут назад
Лев Дерксен перешел из «Металлурга» в «Локомотив»
1вчера, 12:05
Сборная Новой Зеландии по регби представила новую форму
3вчера, 09:06Фото
Тагир Гаджиев – лучший игрок седьмого тура чемпионата России по регби по версии Спортса’‘
130 июня, 07:30
Молодежный Кубок мира по регби. 1-й тур. Австралия уступила ЮАР, Англия обыграла Шотландию, другие результаты
929 июня, 20:51
Первухин о матче звезд: «Полтора тайма была отличная игра, затем молодежь сборной Запада немного «скисла»
129 июня, 13:25
Кушнарев о матче звезд: «Играли не на результат, задача была дать практику всем, кто присутствовал на сборах»
129 июня, 13:21
Лучшие моменты матча звезд сборной России по регби: 12 попыток от команд Запада и Востока
29 июня, 13:16Видео
Матч звезд сборной России. Команда Запада уступила команде Востока
529 июня, 11:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14
Группа болельщиков упала с трибуны на регбийном матче в Австралии, где обрушилось ограждение одного из секторов
6 августа 2022, 12:25Видео