Молодежный Кубок мира по регби. 2-й тур. Франция сыграет с Уэльсом, Англия против ЮАР и другие матчи
4 июля пройдут матчи второго тура молодежного Кубка мира по регби.
Молодежный Кубок мира по регби (U20)
Италия
2-й тур
4 июля
Группа А
Австралия – Шотландия – 16.30
Англия – ЮАР – 19.00
Положение в группе: ЮАР – 5 очков (1 игра), Англия – 5 (1), Шотландия – 0 (1), Австралия – 0 (1).
Группа B
Франция – Уэльс – 16.30
Аргентина – Испания – 21.30
Положение в группе: Франция – 5 (1), Аргентина – 5 (1), Уэльс – 1 (1), Испания – 0 (1).
Группа C
Новая Зеландия – Грузия – 19.00
Ирландия – Италия – 21.30
Положение в группе: Ирландия – 5 (1), Новая Зеландия – 5 (1), Грузия – 2 (1), Италия – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал выходят три лучших команды из каждой группы и лучшая команда из занявших второе место в группе.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости