Молодежный Кубок мира по регби. 2-й тур. Франция сыграет с Уэльсом, Англия против ЮАР и другие матчи

4 июля пройдут матчи второго тура молодежного Кубка мира по регби.

Молодежный Кубок мира по регби (U20)

Италия

2-й тур

4 июля

Группа А

Австралия – Шотландия – 16.30

Англия – ЮАР – 19.00

Положение в группе: ЮАР – 5 очков (1 игра), Англия – 5 (1), Шотландия – 0 (1), Австралия – 0 (1).

Группа B

Франция – Уэльс – 16.30

Аргентина – Испания – 21.30

Положение в группе: Франция – 5 (1), Аргентина – 5 (1), Уэльс – 1 (1), Испания – 0 (1).

Группа C

Новая Зеландия – Грузия – 19.00

Ирландия – Италия – 21.30

Положение в группе: Ирландия – 5 (1), Новая Зеландия – 5 (1), Грузия – 2 (1), Италия – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал выходят три лучших команды из каждой группы и лучшая команда из занявших второе место в группе.