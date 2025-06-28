  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Молодежный Кубок мира по регби. 1-й тур. Австралия сыграет с ЮАР, Англия встретится с Шотландией и другие матчи
0

Молодежный Кубок мира по регби. 1-й тур. Австралия сыграет с ЮАР, Англия встретится с Шотландией и другие матчи

29 июня пройдет первый тур молодежного Кубка мира по регби.

Молодежный Кубок мира по регби (U20)

Италия

1-й тур

29 июня

Группа А

Англия – Шотландия – 16.30

Австралия – ЮАР – 16.30

Положение в группе: Англия, Шотландия, Австралия, ЮАР – 0 очков (0 игр).

Группа B

Франция – Испания – 19.00

Аргентина – Уэльс – 21.30

Положение в группе: Франция, Испания, Аргентина, Уэльс – 0 очков (0 игр).

Группа C

Ирландия – Грузия – 19.00

Новая Зеландия – Италия – 21.30

Положение в группе: Ирландия, Грузия, Новая Зеландия, Италия – 0 очков (0 игр).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал выходят три лучших команды из каждой группы и лучшая команда из занявших второе место в группе.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoмолодежная сборная Италии
logoмолодежная сборная Аргентины
logoмолодежная сборная Испании
logoмолодежная сборная Австралии
logoмолодежная сборная Ирландии
logoмолодежная сборная Шотландии
logoмолодежная сборная Англии
logoмолодежная сборная Франции
logoмолодежная сборная Новой Зеландии
результаты
logoмолодежная сборная Уэльса
logoмолодежная сборная ЮАР
logoмолодежная сборная Грузии
чемпионат мира среди юниоров (U-20)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Матч звезд сборной России. Команда Запада сыграет с командой Востока
1сегодня, 06:59
Тур Британских и Ирландских львов. «Вестерн Форс» сыграет со «Львами» и другие матчи
2сегодня, 06:55
Тестовые матчи. Япония сыграет с Маори Олл Блэкс, ЮАР против Барбарианс
2сегодня, 06:39
Главные новости
Денис Фомин перешел из «Стрелы-Ак Барс» в «Балтийский шторм»
сегодня, 07:26
Матч звезд сборной России. Команда Запада сыграет с командой Востока
1сегодня, 06:59
Тур Британских и Ирландских львов. «Вестерн Форс» сыграет со «Львами» и другие матчи
2сегодня, 06:55
Тестовые матчи. Япония сыграет с Маори Олл Блэкс, ЮАР против Барбарианс
2сегодня, 06:39
Календарь чемпионата России по регби-2025
6сегодня, 06:06
Тестовый матч. Италия разгромила Намибию
1вчера, 20:55
Определены составы сборных Запада и Востока на матч звезд в Красноярске
1025 июня, 14:08
Бейерс о поражении от «Енисея-СТМ»: «У нас были проблемы и со схватками, и с молами. Нам нужно еще раз все переосмыслить»
123 июня, 14:14
Александр Первухин: «Мы должны были возглавить турнирную таблицу и сделали это. Но разочарован игрой внутренних трехчетвертных»
123 июня, 14:09
«Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» в 12-й раз подряд за последние 5 лет
123 июня, 13:34
Ко всем новостям
Последние новости
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14
Группа болельщиков упала с трибуны на регбийном матче в Австралии, где обрушилось ограждение одного из секторов
6 августа 2022, 12:25Видео