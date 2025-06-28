Молодежный Кубок мира по регби. 1-й тур. Австралия сыграет с ЮАР, Англия встретится с Шотландией и другие матчи

29 июня пройдет первый тур молодежного Кубка мира по регби.

Молодежный Кубок мира по регби (U20)

Италия

1-й тур

29 июня

Группа А

Англия – Шотландия – 16.30

Австралия – ЮАР – 16.30

Положение в группе: Англия, Шотландия, Австралия, ЮАР – 0 очков (0 игр).

Группа B

Франция – Испания – 19.00

Аргентина – Уэльс – 21.30

Положение в группе: Франция, Испания, Аргентина, Уэльс – 0 очков (0 игр).

Группа C

Ирландия – Грузия – 19.00

Новая Зеландия – Италия – 21.30

Положение в группе: Ирландия, Грузия, Новая Зеландия, Италия – 0 очков (0 игр).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал выходят три лучших команды из каждой группы и лучшая команда из занявших второе место в группе.