Молодежный Кубок мира по регби. 1-й тур. Австралия сыграет с ЮАР, Англия встретится с Шотландией и другие матчи
29 июня пройдет первый тур молодежного Кубка мира по регби.
Молодежный Кубок мира по регби (U20)
Италия
1-й тур
29 июня
Группа А
Англия – Шотландия – 16.30
Австралия – ЮАР – 16.30
Положение в группе: Англия, Шотландия, Австралия, ЮАР – 0 очков (0 игр).
Группа B
Франция – Испания – 19.00
Аргентина – Уэльс – 21.30
Положение в группе: Франция, Испания, Аргентина, Уэльс – 0 очков (0 игр).
Группа C
Ирландия – Грузия – 19.00
Новая Зеландия – Италия – 21.30
Положение в группе: Ирландия, Грузия, Новая Зеландия, Италия – 0 очков (0 игр).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал выходят три лучших команды из каждой группы и лучшая команда из занявших второе место в группе.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости