Бейерс о Кубке России: «Наша дорога к финалу – очень сложная. Но мне нравится такое положение дел, текущий сезон – один из самых конкурентных»

Ульрих Бейерс отметил высокий уровень конкуренции в российском регби.

Сегодня в 1/4 финала PARI Кубка России «Динамо» уступило «Красному Яру» (34:44).

«Знали, что «Динамо» – очень хорошая команда, сбалансированная, с прекрасным веером и схваткой. Понимали, что ошибаться нельзя, дисциплина должна быть на высоком уровне. В первом тайме совершили много ошибок, позволили занести много легких попыток.

Наша дорога к финалу – очень сложная, даже на четвертьфинальной стадии достался очень непростой соперник. «Динамо» уже одна из сильнейших команд чемпионата. С «Локомотивом» тоже будет сложно.

Но мне нравится такое положение дел, текущий сезон – один из самых конкурентных. Посвящаю победу фанатам «Красного Яра». Мы заставили понервничать, но все равно любим вас», – сказал главный тренер «Красного Яра» Ульрих Бейерс .

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