Российские регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в результате аварии
Регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в результате аварии.
Об этом сообщила пресс-служба московского регбийного клуба «Динамо».
«Большая трагедия в нашей семье. Прошлой ночью, в результате трагической аварии, из жизни ушли воспитанники московского регби Захар Морозов и Виталий Чазов.
Захар отыграл за нашу молодежную команду прошедший сезон. Искренне соболезнуем родным и близким. Эта утрата – общая для всех нас», – говорится в сообщении клуба.
Подробности трагедии пока неизвестны. Морозову было 20 лет, Чазову – 21.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости