Российские регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в результате аварии

Регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в результате аварии.

Об этом сообщила пресс-служба московского регбийного клуба «Динамо ».

«Большая трагедия в нашей семье. Прошлой ночью, в результате трагической аварии, из жизни ушли воспитанники московского регби Захар Морозов и Виталий Чазов.

Захар отыграл за нашу молодежную команду прошедший сезон. Искренне соболезнуем родным и близким. Эта утрата – общая для всех нас», – говорится в сообщении клуба.

Подробности трагедии пока неизвестны. Морозову было 20 лет, Чазову – 21.