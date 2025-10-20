  • Спортс
  Герман Давыдов: «Расширить бы географию команд, привлечь больше спонсоров – и тогда чемпионат России заиграет новыми красками»
Герман Давыдов считает, что в российском регби нужно расширить географию команд.

Давыдов играет за казанскую «Стрелу-Ак Барс», которая в этом сезоне победила в чемпионате, Кубке и Суперкубке России.

– А каким ты видишь будущее российского регби?

– Уже стало интереснее наблюдать за нашим чемпионатом. Появляются команды, как «Динамо», которые могут выйти в финал с первого раза. И уже больше команд претендует на выход в плей-офф, на игру за чемпионство.

Думаю, если будет финансирование у других клубов, то мы увидим жесткую борьбу, ведь у нас очень много сильных игроков. Нам стоит развивать регионы, тогда регби будет становиться все более и более популярным в России. Расширить бы географию команд. Привлечь больше спонсоров – и тогда чемпионат заиграет новыми красками.

– То есть во многом проблема в финансировании, правильно?

– В целом – да. Да во всех видах спорта ведь так. Деньги есть – есть развитие. Денег нет – стоим на месте или вообще регрессируем.

– Если тебе предложат уехать играть в зарубежный чемпионат, ты согласишься?

– 100% соглашусь. Но сейчас такая ситуация в мире, что нами стали меньше интересоваться как спортсменами. Если и раньше этого было не так уж много, то сейчас даже не смотрят в нашу сторону.

– А в каком клубе или в какой стране ты бы хотел оказаться?

– Даже не знаю. Если бы были предложения, то я бы просто рассматривал, и все. У меня нет какого-то определенного любимого клуба. Но если брать чемпионат, то, скорее всего, хотел бы французский, – ответил Давыдов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
