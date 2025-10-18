Президент «Красного Яра» Чупров: «В мае у Готовцева закончится контракт с «Глостером», надеемся, что он вернется»

В «Красном Яре» надеются, что Кирилл Готовцев вернется в клуб из Англии.

Готовцев с 2021-го выступает за английский «Глостер ».

– Что надо изменить к следующему сезону?

– Нужна ротация состава. С кем-то будем расставаться, кого-то приглашать. Подтянем еще свою талантливую молодёжь. Приедет Руан Смит. У него будет важный фронт работы – схватка. Никого не устраивает четвертое место.

– Идет критика со стороны болельщиков. «Красный Яр» должен быть хотя бы в тройке призеров.

– Как и болельщики, хотим тоже побеждать, даже в условиях возросшей конкуренции. Надо понимать, что мы теперь не самые обеспеченные в лиги. Вперед вырвались «Стрела-Ак Барс», «Динамо», «Енисей-СТМ».

Мы и еще «Локомотив» в конкурентной борьбе. Причем по ходу сезона «Красный Яр» неплохо играл, зрители ходили, им нравилась наша игра, но это спорт. О причинах, что мы на четвертом месте, я уже сказал. Критика есть, да. Нам надо думать, не стоять на месте.

– Давайте поговорим про болевые точки. Схватка порой не стоит. Это первая проблема. Вторая – все команды чемпионата заносили нам попытки после атаки молом от коридора.

– Стоит или не стоит схватка, тут можно рассуждать по-разному. Зрители, наверное, замечают, что в схватках судьи могут назначить штрафной в одну сторону, а в следующем эпизоде – в другую. Никто ничего понять не может. Это настолько субъективное решение судей. Это сложно оценивать.

Молы от коридора. Мы тоже заносим такие попытки, но игра в защите, в контрмоле, конечно, оставляет желать лучшего. Думаю, с приходом Руана Смита мы заметно прибавим в этом компоненте игры. Также рассчитываем укрепить схватку. Хотелось бы, чтобы Кирилл Готовцев вернулся в команду. В мае у него закончится контракт с «Глостером», надеемся, он вернется.

– Лидеры остаются?

– Да, но ротация состава будет обязательно. У нас одна цель. Ее все знают. За этот сезон просим прощения у болельщиков. Приложим все силы, в следующем сезоне будет другой результат, – рассказал президент «Красного Яра» Сергей Чупров.

Он нашел себя в чемпионате Англии по регби – после борьбы и бобслея в России. Мы поговорили с уникумом