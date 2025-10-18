  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Президент «Красного Яра» Чупров: «В мае у Готовцева закончится контракт с «Глостером», надеемся, что он вернется»
0

Президент «Красного Яра» Чупров: «В мае у Готовцева закончится контракт с «Глостером», надеемся, что он вернется»

В «Красном Яре» надеются, что Кирилл Готовцев вернется в клуб из Англии.

Готовцев с 2021-го выступает за английский «Глостер».

– Что надо изменить к следующему сезону?

– Нужна ротация состава. С кем-то будем расставаться, кого-то приглашать. Подтянем еще свою талантливую молодёжь. Приедет Руан Смит. У него будет важный фронт работы – схватка. Никого не устраивает четвертое место.

– Идет критика со стороны болельщиков. «Красный Яр» должен быть хотя бы в тройке призеров.

– Как и болельщики, хотим тоже побеждать, даже в условиях возросшей конкуренции. Надо понимать, что мы теперь не самые обеспеченные в лиги. Вперед вырвались «Стрела-Ак Барс», «Динамо», «Енисей-СТМ».

Мы и еще «Локомотив» в конкурентной борьбе. Причем по ходу сезона «Красный Яр» неплохо играл, зрители ходили, им нравилась наша игра, но это спорт. О причинах, что мы на четвертом месте, я уже сказал. Критика есть, да. Нам надо думать, не стоять на месте.

– Давайте поговорим про болевые точки. Схватка порой не стоит. Это первая проблема. Вторая –  все команды чемпионата заносили нам попытки после атаки молом от коридора.

– Стоит или не стоит схватка, тут можно рассуждать по-разному. Зрители, наверное, замечают, что в схватках судьи могут назначить штрафной в одну сторону, а в следующем эпизоде – в другую. Никто ничего понять не может. Это настолько субъективное решение судей. Это сложно оценивать.

Молы от коридора. Мы тоже заносим такие попытки, но игра в защите, в контрмоле, конечно, оставляет желать лучшего. Думаю, с приходом Руана Смита мы заметно прибавим в этом компоненте игры. Также рассчитываем укрепить схватку. Хотелось бы, чтобы Кирилл Готовцев вернулся в команду.  В мае у него закончится контракт с «Глостером», надеемся, он вернется.

– Лидеры остаются?

– Да, но ротация состава будет обязательно. У нас одна цель. Ее все знают. За этот сезон просим прощения у болельщиков. Приложим все силы, в следующем сезоне будет другой результат, – рассказал президент «Красного Яра» Сергей Чупров.

Он нашел себя в чемпионате Англии по регби – после борьбы и бобслея в России. Мы поговорили с уникумом

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Rugger
Глостер
logoКрасный Яр
Кирилл Готовцев
премьер-лига Англия
Сергей Чупров
logoЧемпионат России по регби
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Игрок «Красного Яра» Василий Дорофеев завершил карьеру
13 октября, 06:45
Первухин о бронзе «Енисея-СТМ»: «Извините, в этот раз не получилось как обычно. Но мы обязательно вернемся!»
412 октября, 12:17
Чемпионат России по регби. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Динамо» в финале и впервые стала чемпионом, другие результаты
5112 октября, 11:41ВидеоСпортс"
Главные новости
Российские регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в результате аварии
20 минут назад
Чемпионат России по регби-7 (жен). «ВВА-Подмосковье», ЦСКА, «Зилант», «Кубань» и другие играют в финальном туре
1сегодня, 06:58Видео
United Rugby Championship. 4-й тур. «Лайонс» встретятся со «Скарлетс», «Стормерс» против «Дзебре», другие матчи
1сегодня, 06:03
Юрий Кушнарев: «Это был сезон преодоления, где «Динамо» доказало, что характер и вера в общую цель способны творить чудеса»
1вчера, 06:57
Янюшкин, Поливалов, Секисов, Хубаев, Хлутков и Абесадзе продлили контракты с «Локомотивом»
316 октября, 06:23
Игрок «Красного Яра» Василий Дорофеев завершил карьеру
13 октября, 06:45
Машкин и Максимов продлили контракты с «Локомотивом»
113 октября, 06:42
Джейпи Нил: «В следующем году продолжим идти за чемпионством, чтобы быть командой, которая выигрывает щит каждый год»
312 октября, 13:02
Юрий Кушнарев: «Серебряные медали – успех для «Динамо». Первый исторический финал для молодой и дерзкой команды»
412 октября, 12:58
Первухин о бронзе «Енисея-СТМ»: «Извините, в этот раз не получилось как обычно. Но мы обязательно вернемся!»
412 октября, 12:17
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34