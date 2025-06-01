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Кушнарев о вылете «Динамо» из Кубка России: «Попытаемся реабилитироваться в чемпионате, там мы еще не знаем поражений»

Тренер регбистов «Динамо» высказался о поражении в Кубке России.

Сегодня «Динамо» уступило «Красному Яру» (34:44) в 1/4 финала турнира.

«Ключевым фактором стала индивидуальная защита. И было очень важно закончить матч в полном составе. Допустили много штрафных, подвела дисциплина.

Продолжаем работать, попытаемся реабилитироваться в чемпионате, там мы еще не знаем поражений. Постараемся подняться выше в турнирной таблице. Результат болельщиков не обрадовал, но, думаю, игра понравилась», – сказал главный тренер «Динамо» Юрий Кушнарев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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