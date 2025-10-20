Четырехкратная чемпионка Европы по регби-7 Надежда Созонова завершила карьеру.

Об этом она объявила во время заключительного 7-го тура Магнит Чемпионата России по регби-7 в Краснодаре.

Созонова – четырехкратный чемпион Европы по регби-7 (2013, 2014, 2016, 2021), победитель Универсиады по регби-7 (2013), участник Олимпийских игр в Токио (2021), серебряный призер этапов Мировой серии по регби-7 2015, 2016, 2021.

В России Созонова пять раз становилась чемпионом России по регби-7 (2021-2025), а также четырёхкратным обладателем Кубка страны по регби-7 (2020, 2021, 2024, 2025), дважды выигрывала Чемпионат России по регби-15 (2024, 2025)

За сборную России спортсменка провела 115 матчей, дебютировав 12 июля 2009 года.

«Я очень рада, что у нас все получилось в этом драйвовом сезоне и он закончился победой. Горжусь, что работала в таком коллективе – вы те люди, про которых я буду рассказывать своим детям, ставить в пример. Почему детям? Потому что у нас скоро будет малыш», – рассказала Надежда Созонова.