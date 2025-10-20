Герман Давыдов о победе в чемпионате России: «Мы все радовались как дети новой игрушке»

Регбист Герман Давыдов рассказал об эмоциях после победы в чемпионате России.

12 октября казанская «Стрела-Ак Барс» обыграла московское «Динамо» в финале PARI Чемпионат России по регби (32:30).

– А что ты почувствовал с финальным свистком?

– Облегчение. Наконец-то я завоевал титул чемпиона России и сделал это именно со «Стрелой»! Мы взяли три трофея в этом году, поэтому уже можно чуть-чуть выдохнуть. А потом забрать еще и трофей за «семерку» и пойти отдыхать спокойно до следующего сезона.

– Получается, чувство облегчения было сильнее чувства радости?

– Нет, это все в совокупности было. Да и тяжело было понять, какое чувство преобладает – радости, облегчения или торжества какого-то. Тут было просто все смешано. Но все эти чувства были исключительно положительными. <...>

– Что тренер вам сказал в раздевалке после игры?

– Ох… я сейчас и не вспомню. Да мы просто все радовались как дети новой игрушке. Не было каких-то конкретных слов. Мы сделали то, к чему так долго шли, и сделали это все вместе, одной командой, – сказал капитан «Стрелы-Ак Барс» Давыдов .

