  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Герман Давыдов о победе в чемпионате России: «Мы все радовались как дети новой игрушке»
0

Герман Давыдов о победе в чемпионате России: «Мы все радовались как дети новой игрушке»

Регбист Герман Давыдов рассказал об эмоциях после победы в чемпионате России.

12 октября казанская «Стрела-Ак Барс» обыграла московское «Динамо» в финале PARI Чемпионат России по регби (32:30).

– А что ты почувствовал с финальным свистком?

– Облегчение. Наконец-то я завоевал титул чемпиона России и сделал это именно со «Стрелой»! Мы взяли три трофея в этом году, поэтому уже можно чуть-чуть выдохнуть. А потом забрать еще и трофей за «семерку» и пойти отдыхать спокойно до следующего сезона.

– Получается, чувство облегчения было сильнее чувства радости?

– Нет, это все в совокупности было. Да и тяжело было понять, какое чувство преобладает – радости, облегчения или торжества какого-то. Тут было просто все смешано. Но все эти чувства были исключительно положительными. <...>

– Что тренер вам сказал в раздевалке после игры?

– Ох… я сейчас и не вспомню. Да мы просто все радовались как дети новой игрушке. Не было каких-то конкретных слов. Мы сделали то, к чему так долго шли, и сделали это все вместе, одной командой, – сказал капитан «Стрелы-Ак Барс» Давыдов.

Редкий прием, который принес золото в регби. Что сделал Давыдов?!

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoСтрела-Ак Барс
Герман Давыдов
logoЧемпионат России по регби
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Главные новости
Четырехкратная чемпионка Европы по регби-7 Надежда Созонова завершила карьеру
сегодня, 06:15
Чемпионат России по регби-7 (жен). ЦСКА одержал итоговую победу, «ВВА-Подмосковье» – 2-й, «Зилант» – 3-й
4вчера, 13:50
United Rugby Championship. 4-й тур. «Стормерс» победили «Дзебре», «Манстер» обыграл «Ленстер», другие результаты
318 октября, 18:17
Российские регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в результате аварии
318 октября, 10:27
Президент «Красного Яра» Чупров: «В мае у Готовцева закончится контракт с «Глостером», надеемся, что он вернется»
118 октября, 09:41
Юрий Кушнарев: «Это был сезон преодоления, где «Динамо» доказало, что характер и вера в общую цель способны творить чудеса»
317 октября, 06:57
Янюшкин, Поливалов, Секисов, Хубаев, Хлутков и Абесадзе продлили контракты с «Локомотивом»
416 октября, 06:23
Игрок «Красного Яра» Василий Дорофеев завершил карьеру
13 октября, 06:45
Машкин и Максимов продлили контракты с «Локомотивом»
113 октября, 06:42
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34