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Чемпионат России. «Динамо» сыграет с «Красным Яром», «Стрела Ак-Барс» встретится со «Славой» и другие матчи

Со 2 по 4 мая пройдут матчи первого тура чемпионата России по регби.

PARI Чемпионат России по регби

1-й тур

2 мая

ДинамоКрасный Яр – 13.30

Прямая трансляцияздесь и здесь.

3 мая

Стрела-Ак БарсСлава – 11.30

Прямая трансляцияздесь.

4 мая

Енисей-СТМВВА-Подмосковье – 11.30

Прямая трансляцияздесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямые трансляции покажет Спортс’‘.

Календарь чемпионата России по регби-2025

Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
результаты
logoВВА-Подмосковье
logoСтрела-Ак Барс
logoЕнисей-СТМ
logoСлава
logoДинамо
logoЧемпионат России по регби
logoКрасный Яр
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