Чемпионат России. «Динамо» сыграет с «Красным Яром», «Стрела Ак-Барс» встретится со «Славой» и другие матчи
Со 2 по 4 мая пройдут матчи первого тура чемпионата России по регби.
PARI Чемпионат России по регби
1-й тур
2 мая
Динамо – Красный Яр – 13.30
Прямая трансляция – здесь и здесь.
3 мая
Стрела-Ак Барс – Слава – 11.30
Прямая трансляция – здесь.
4 мая
Енисей-СТМ – ВВА-Подмосковье – 11.30
Прямая трансляция – здесь.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямые трансляции покажет Спортс’‘.
Календарь чемпионата России по регби-2025
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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