Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: московское «Динамо» против «Красного Яра», начало 13:30 по Москве

Спортс’’ покажет прямую трансляцию матча «Динамо» и «Красного Яра».

Матч в рамках чемпионата России по регби между «Динамо» и «Красным Яром» состоится 2 мая в 13:30 по мск на стадионе «Слава» в Москве.

Смотрите прямую трансляцию матча на Спортсе’‘: