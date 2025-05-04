Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «Енисей-СТМ» против «ВВА-Подмосковья», начало 11:30 по Москве

Спортс’’ покажет прямую трансляцию матча «Енисея-СТМ» и «ВВА-Подмосковье».

Матч в рамках чемпионата России по регби состоится 4 мая в 11:30 по мск на стадионе «Авангард» в Красноярске.

Комментаторы: Антон Хализов и Алексей Пешнин.

Смотрите прямую трансляцию матча на Спортсе’‘: