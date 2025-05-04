  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «Енисей-СТМ» против «ВВА-Подмосковья», начало 11:30 по Москве
Видео
5

Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «Енисей-СТМ» против «ВВА-Подмосковья», начало 11:30 по Москве

Спортс’’ покажет прямую трансляцию матча «Енисея-СТМ» и «ВВА-Подмосковье».

Матч в рамках чемпионата России по регби состоится 4 мая в 11:30 по мск на стадионе «Авангард» в Красноярске.

Комментаторы: Антон Хализов и Алексей Пешнин.

Смотрите прямую трансляцию матча на Спортсе’‘:

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
видео
logoВВА-Подмосковье
Прямые трансляции регби
logoЕнисей-СТМ
logoЧемпионат России по регби
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Регби в Telegram
Материалы по теме
Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «Стрела-Ак Барс» против «Славы», начало 11:30 по Москве
7вчера, 08:30Видео
Показали старт чемпионата России по регби: «Красный Яр» переломил игру, но уступил «Динамо»
82 мая, 18:00Видео
Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: московское «Динамо» против «Красного Яра», начало 13:30 по Москве
502 мая, 10:20Видео
Главные новости
Чемпионат России. «Енисей-СТМ» играет с «ВВА-Подмосковьем», другие матчи
1121 минуту назадLive
Кубок чемпионов по регби. 1/2 финала. «Лейнстер» уступил «Нортгемптону», «Бордо-Бегль» против «Тулузы»
19сегодня, 06:01
Super Rugby. 12-й тур. «Харрикейнс» обыграли «Чифс», «Хайлендерс» уступили «Моана Пасифика» и другие результаты
сегодня, 06:01
Хайлайты матча «Стрелы Ак-Барс» и «Славы» в первом туре чемпионата России по регби
вчера, 11:51Видео
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
3вчера, 10:39
Календарь чемпионата России по регби-2025
5вчера, 10:38
Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «Стрела-Ак Барс» против «Славы», начало 11:30 по Москве
7вчера, 08:30Видео
Кушнарев о победе над «Красным Яром»: «Отличные ощущения, мы были уверены в наших силах, но где-то не справились с эмоциями»
12 мая, 15:44
Жалобу «Енисея-СТМ» на судейство в Суперкубке признали частично обоснованной, арбитра оштрафовали
12 мая, 15:31
Хайлайты матча «Динамо» и «Красного Яра» в первом туре чемпионата России по регби
12 мая, 14:09Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Прямая трансляция Суперкубка России по регби-2025: сыграют «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс», начало в 16:30 мск
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14
Группа болельщиков упала с трибуны на регбийном матче в Австралии, где обрушилось ограждение одного из секторов
6 августа 2022, 12:25Видео
Тренер по физподготовке московского «Динамо» перешел на работу в сборную Ирландии по регби-7
9 июля 2022, 06:37
Игорь Артемьев: «World Rugby общается с нами очень уважительно. А вот решения принимает зубодробительные – как будто их всех трактор переезжает»
4 июня 2022, 09:25
Игрок «Локомотива» Владислав Созонов подарил жене, капитану ЦСКА Надежде букет цветов перед матчем чемпионата России
320 мая 2022, 10:46Видео