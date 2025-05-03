Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «Стрела-Ак Барс» против «Славы», начало 11:30 по Москве
Спортс’’ покажет прямую трансляцию матча «Стрелы-Ак Барс» и «Славы».
Матч в рамках чемпионата России по регби состоится 3 мая в 11:30 по мск на стадионе «Тулпар» в Казани.
Комментаторы: Антон Хализов и Алексей Пешнин.
Смотрите прямую трансляцию матча на Спортсе’‘:
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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