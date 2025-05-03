Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «Стрела-Ак Барс» против «Славы», начало 11:30 по Москве

Спортс’’ покажет прямую трансляцию матча «Стрелы-Ак Барс» и «Славы».

Матч в рамках чемпионата России по регби состоится 3 мая в 11:30 по мск на стадионе «Тулпар» в Казани.

Комментаторы: Антон Хализов и Алексей Пешнин.

Смотрите прямую трансляцию матча на Спортсе’‘: