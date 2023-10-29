Капитан сборной ЮАР Сийя Колиси: «Многим не понять, что победа в Кубке мира для нас значит. В ЮАР многое идет не так, а мы – последняя линия обороны»

Теги сборная ЮАР сборная Новой Зеландии Кубок мира по регби Сийя Колиси Регби

Капитан сборной ЮАР Сийя Колиси рассказал о победе на Кубке мира по регби-2023.

В финале сборная ЮАР обыграла Новую Зеландию со счетом 12:11.

ЮАР выиграла второй подряд Кубок мира.

«На прошлом Кубке мира мы просто надеялись победить, но на этот раз победы от нас ждали. В нашей стране многое идет не так, а мы – последняя линия обороны, мы можем показать, как много можно достичь вместе.

До меня были люди, которые сражались за таких как я, чтобы мы вообще могли играть в регби, так что сейчас моя обязанность – сделать эту команду настолько сильной, насколько возможно, чтобы вдохновлять еще больше людей.

Многим людям не из ЮАР не понять, что победа в Кубке мира для нас значит. Это же не только про игру. Наша страна прошла через многое. Мы просто благодарны, что вообще находимся здесь. Я хочу сказать людям Южной Африки: «Большое вам спасибо!» – сказал Колиси.

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2 комментария

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seppblatter@mail.ru
Еще один не белый угнетенный, который вместо улучшения жизни своих сородичей бегает с мячиком в белой игре. (Хоспади, какие правила нарушает мой комент?)
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